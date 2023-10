„Eléggé el van kényeztetve” – úgy elszólta magát a TV2 sztárja, kikerekedett a szemünk

Egy dolog elkényeztetni egy babát, egy gyermeket szülőként. Ám, ha az ember lánya szinte semmi pénzt nem sajnál az ebétől, az ma még mindig furcsa a legtöbb ember számára. A Kőgazdag Fiatalok talán legtitokzatosabb karaktere Herceg Letícia, aki kevés magánügyébe engedett eddig bepillantást a kíváncsi szemeknek. Őt leginkább Csabi oldalán láthattuk, és általában keveset beszél, meghagyja a szereplést szerelmének. Most mégis kivételt tett.

Leti és Csabi nemcsak egymást imádják, de a kutyájukat is (Fotó: TV2)

Parfüm és zokni dukál a kutyusnak

Nemsokára összeházasodnak, mi több, egy közös kiskutyája is van Letinek és Csabinak, amit utazásokra is elvisznek magukkal. Letícia elmesélte, hogy a kiskutyát gyakorlatilag gyerekükként kezeli, majdhogynem tejben, vajban füröszti. Kiderült, hogy amikor a páros autóval közlekedik, és a kutyus is velük megy, furcsa módszert találtak ki, hogy ne roncsolja szét az ülést.

Kis zoknika van a mancsán. Máskülönben szétzilálná a kárpitot! Eléggé el van kényeztetve...

– tudtuk meg a fekete szépségtől. Majd azt is hozzátette, hogy nem ez az egyetlen extra a kutyival kapcsolatban.

– Saját parfümje van a kis ebnek! – szólta el magát a lány, amire tényleg kikerekedhet a szemünk.

Leti mindent megad kis kedvencének (Fotó: Máté Krisztián)

Hercegnő macska

Míg Letiék a műsorban nem mutatták meg kiskedvencüket, addig Kőgazdag Metta igen. A hosszúcombú szőkeség nemhogy elkényezteti a kiskedvencét, hanem egyenesen hercegnőként viselni gondját. Milliós szülinapi bulit is szervezetett a cicájának.

– Ahmanet egy egyiptomi hercegnő után kapta a nevét, és abszolút ehhez idomult. Teljes mértékben hercegnőként viselkedik.

Például nagyon válogatós. Szóba sem jöhet, hogy beszaladjak a boltba holmi száraz tápért neki.

– nyilatkozta nemrégiben Metta lapunknak, de azt is hozzátette, hogy a macsek még a párválasztásába is beleszólhat.

– Csak olyannal bútoroznék össze, aki ugyanúgy szereti a cicámat, mint én. Ha nem fogadja el a választottam kedvencét, akkor meghiúsul a kapcsolat! – szögezte le Metta.