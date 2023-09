"Nem volt mindig mit ennünk" – kemény gyerekkora volt a TV2 kőgazdag bombázójának

„Neki csak megszületni volt nehéz” – szokták mondani arra, aki szerencsés csillagzat alatt jött világra, és a jövőjét is a szülők terelgetik. Azonban a legtöbben nem így születnek, ahogyan a Kőgazdag Fiatalok egyik szereplője, Leti sem. Ő átélte a mélyszegényéget, mielőtt a luxus a mindennapjai része lett. Letícia és Csabi hamarosan házaspár lesznek, értékrendjük és érzelmi intelligenciájuk pedig fiatal korukhoz képest is említésre méltó.

A 19 éves lány nem felejti el, honnan jött (Fotó: TV2)

Nem volt mit enniük

A fiatal lánnyal egy sajtótájékoztató keretében beszélgettük először, amikor a párjával, Herceg Csabival egymás szavába vágva mesélték el, mit üzennének a szegényebb embereknek. Leti magához is ragadta a szót.

– Én tudom, milyen az, hogy szegénység. Tudom, milyen olyan környezetből jönni, ahol nincs minden nap étel az asztalon.

Szegény kislány voltam, nem volt mindig mit ennünk.

A szüleim ennek ellenére nagy szeretetben neveltek bennünket, a tőlük telhető mindent megtettek értünk –kezdte a szemtelenül fiatal Letícia érett komolysággal a hangjában.

A szegényeknek szebb a lelkük

A szüleitől ugyan luxust nem, de az élethez való útmutatást megkapta Leti, aki mai napig hálás nekik azért, amilyennek nevelték őt.

– Amit a szüleimtől láttam, az két fontos dolog: a remény és a hit. Isten is mindig azt mondja, hogy a szegényekben nagyobb a szeretet, mint a gazdagokban. Ez igaz! A szegény embereknek a szíve teljesen máshogy működik, mint a gazdagoké.

Azért tudom, mert én is tudom, milyen úgy felnőni, hogy nincs semmid.

Most már belelátok abba is, hogy mindenem megvan. Úgyhogy, ha valamit üzennék a szegényebbeknek, akkor az nem más, mint, hogy bízzanak: Isten, ha a madarakról is gondoskodik, akkor róluk is fog – összegezte a fiatal lány.

„Isten vigyáz ránk”

Letícia vallásos neveltetésben részesült, ezért amikor jobbra fordult a sora, sem mondott ellent régi önmagának, továbbra is megtartotta hitét. Ugyanazzal a hittel és elszántsággal éli életét a leendő férje, Csabi oldalán is, akivel nemsokára összeházasodnak.

– Csabi lesz a férjem, és gyereket is szeretnék. Mondjuk én minimum kettőt, Csabi viszont csak egyet, de úgyis az lesz, amit én akarok! – nevetett fel Leti, aki mindent szeretne megadni majd a gyerekeinek.

Ragaszkodom ahhoz, hogy legyen egy lányom, Csabi pedig fiút szeretne, így nem kérdés, hogy kettő lesz

– mesélte magabiztosan Letícia, aki természetesen tudja, hogy nem ő dönti el, milyen nemű lesz a leendő babája, de Csabi szerint majd az interneten utánanéznek, hogyan lehet belenyúlni a természet rendjébe, hogy fiuk legyen. Végezetül, az autók szerelmese, Csabi azt az aggodalmát is megosztotta velünk, hogy vajon hogyan fér majd el a hátsó ülésen a sportautóban nem csak egy, két gyerekülés is...