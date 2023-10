Kis Grófo örömteli bejelentést tett az Izraelből hazamenekített magyarokról

Amint arról már lapunk is beszámolt, brutális terrortámadás érte Izrael fővárosát. Az első hírek szerint nem voltak magyar sérültjei a fegyveres akciónak, azonban magyar érintettjei igen. A népszerű zenész, Kis Grófo családja, barátai is Tel-Avivban rekedtek, a Bulibáró a közösségi oldalán emiatt segítséget is kért.

– Nagyon szomorú vagyok! Segítsetek! A magyarországi testvéreim, családtagjaim és barátaim kint rekedtek az Izraeli háború területén és nem tudnak hazajönni. Az egyik nagybátyám, és több rokonom is kint van. Mindenki nagyon fél, rettegnek. Olyan erős embereket hallottam összeroppanni az elmúlt nap, hogy arra szavak sincsenek. A rokonaim jelenleg az izraeli reptéren ragadtak, amit a légitársaság teljesen lezárt, egy járat sem indul hazafelé – mondta a hétvégén a Bors megkeresésre a zenész, aki rendkívüli módon aggódott a kint rekedt családtagijaiért. A magyar kormány egyébként folyamatosan beszámolt arról, hogy tartják a kapcsolatot a magyarokkal, és hamarosan megpróbálják őket hazarepíteni.

A Bulibáró ma már biztonságban tudhatja a családját (Fotó: Szabolcs László)

215 magyart hoztak haza

A zenész hétfő reggel egy új posztban közölt friss híreket.

Hála a drága jó Istennek megérkeztek a kint rekedt magyar állampolgárok Izraelből

– Hatalmas köszönet a magyar állampolgárok nevében is Szijjártó Péter Külügyminiszter úrnak, hogy épségben haza értek! Vigyázzatok magatokra! – tette ki a posztot Grófo, aki láthatóan megkönnyebbült a hír hallatán.

Az új fejleményről Grófo Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legfrissebb posztjából tájékozódott. Ma hajnalban a miniszter a mentőakciót bemutató fotókat tett ki Facebook-oldalán, melyen látható, ahogyan landolt egy utasokkal teli gép: 215 magyart hoztak haza.