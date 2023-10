A felnőttek rettegnek, a gyerekek sírnak: az izraeli háború helyszínén ragadt Kis Grófo családja

Félelemmel telik Kis Grófo hétvégéje, a Bulibáró családtagjai és szerettei ugyanis Tel-Avivban ragadtak, a szombaton kitört izraeli háború kellős közepén, és bár van fedél a fejük felett, a felnőttek rettegnek, a gyerekek pedig folyamatosan sírnak. A bombázások szörnyű zajain kívül szinte semmit sem hallanak.

Kis Grófo több rokona is az izraeli reptéren rekedt (Fotó: TV2)

Ahogy arról a Bors már beszámolt, szombaton rakéták tucatjait lőtték Izrael déli és középső részére a Gázai övezetből a reggeli órákban, és fegyveres csoportok hatoltak be izraeli településekre. A vezetékek megsérülése miatt számos helyen megszűnt az áramszolgáltatás, és a folyamatos rakétatámadás miatt jelenleg nem tudják helyreállítani azokat. Kibi Sabtáj rendőrfőkapitány az állami és biztonsági vezetők közül elsőként szólalt meg az izraeli közszolgálati televízióban, és bejelentette, hogy gyakorlatilag háborús helyzet van Izraelben, egyelőre nem sikerült úrrá lenni a behatolt Hamász-egységeken.

Ebben a földi pokolban ragadt Kis Grófo több rokona is, akik egy gyülekezettel a Nemzetek Felvonulására érkeztek a közel-keleti országba.

– Az egyik nagybátyám, és több rokonom is kint van. Mindenki nagyon fél, rettegnek. Olyan erős embereket hallottam összeroppanni az elmúlt nap, hogy arra szavak sincsenek. A rokonaim jelenleg az izraeli reptéren ragadtak, amit a légitársaság teljesen lezárt, egy járat sem indul hazafelé. A gyerekek vannak leginkább megrémülve, abba se tudják hagyni a sírást, hatalmas a pánik. Enni, inni egyáltalán nem kapnak, a földön kellett aludniuk, rémültek és nagyon le vannak gyengülve. Szomorú vagyok, én is félek, de bízom benne, hogy Magyarország még ma, vagy legkésőbb hétfőn megtalálja a megoldást, és hamarosan újra magamhoz tudom ölelni a szeretteimet. Én békepárti vagyok, mindig is elleneztem az erőszakot – mondta a Borsnak feldúltan Kis Grófo, aki szerint az őrangyalának köszönhető, hogy ő nem került hasonló helyzetbe. Már több éve hívják ugyanis a Nemzetek Felvonulására, és idén különösen sajnálta, hogy nem vehetett részt az eseményen, ami közben kitört a véres háború.

Legkevesebb hetven izraeli halt meg a válaszcsapásokban

Legkevesebb hetven izraelit gyilkoltak meg az iszlamista Hamász Izraelbe behatoló egységei az izraeli mentőszolgálat közlése szerint. A Kan izraeli közszolgálati tévécsatorna már száz halálos áldozatról tud, és arról számolt még be szombat délután, hogy a fegyveresek több tucat izraelit túszul ejtettek, egy részüket a Gázai övezetbe vitték, köztük nőket is.

Mintegy kilencszáz sebesült van kórházakban, közülük hatvanan súlyos vagy életveszélyes állapotban az egészségügyi intézmények beszámolói szerint.