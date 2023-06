"Végre megnyugodott a lelkem" – Felavatták Kis Grófo apjának bronzszobrát

Kis Grófo 2020 decemberében veszítette el imádott édesapját, az autentikus cigányzene királyát, Kozák László Grófót. A legendás zenész elkapta a koronavírust, lélegeztetőgépre került, és bár sokáig úgy tűnt, jobban van, váratlanul rosszabbodott az állapota, az életét már nem tudták megmenteni.

Fotó: Szabolcs László

Bronzból öntötték ki az édesapja szobrát

Bár azóta eltelt 2 és fél év, a Bulibáró fájdalma nem enyhült, a családfő hiánya végigkíséri majd az egész életüket. Csütörtökön mégis rendkívül emelkedett pillanatokban volt része az énekesnek, ugyanis Szolnokon átadták az édesapját ábrázoló bronzszobrot, ami méltó emléket állít a cigányzene ikonikus alakjának. Kis Grófo a Borsnak vallott őszintén arról, milyen érzések voltak benne a szoboravatón.

– Az egyik szemem sírt, a másik nevetett. Bár a fájdalom a szívemben még mindig ott van, először éreztem azt, hogy megnyugodott a lelkem. A szoboravatóra Szolnokon, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban került sor, ahol édesapám 1986 környékén elkezdte a páratlan zenei pályafutását. Bizton állíthatom, hogy nemcsak zenészként volt kiemelkedő, de emberileg is központi figuraként tartották számon, méghozzá európai szinten. Biztos vagyok benne, hogy nézett minket felülről és érezte, milyen büszkeség tölt el, hogy a fia lehetek. Ő csütörtökön lett volna 52 éves – kezdte meghatottan a Borsnak Grófo, aki számos művésszel, elismert közéleti személyiséggel fogott kezet az ünnepségen, amelyen közel százan vettek részt.

Kubatov Gábor az elsők között gratulált

A szoboravatóról nem hiányozhatott Mága Zoltán és Nótár Mary sem, akivel Kis Grófo nemrég elkészítette második közös dalát, Úriasan címmel.

A leleplezésen tovább több politikus is részt vett. Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos, Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere, valamint Kubatov Gábor, a Fradi elnöke, a Fidesz pártigazgatója is.

– Hálás vagyok azért, hogy a szolnoki kulturális központban helyet kaphatott édesapám mellszobra. Az pedig külön öröm számomra, hogy a város vezetése is fontosnak tartotta, hogy az alkotás ott kapjon helyet, ahol édesapám annak idején elkezdte a zenei pályát. Óriási megtiszteltetés nekem, hogy Kubatov Gábor alelnök úr is részt vett édesapám szobrának avatásán. Ő is azok közé tartozott, akik nagyon tisztelték apukámat, nekem pedig hatalmas elismerést jelentett, hogy részt vett ezen a számomra fontos eseményen. Mindez azt mutatja, hogy az édesapám munkásságát nem csupán a cigányság körében ismerték el, hanem az egész ország szerette őt – mesélte lelkesen.

Díjat neveznek el az édesapjáról

Kis Grófo számára rendkívül fontos, hogy felkarolja a jövő roma tehetségeit, olyan ifjú zenészeket, akik maradandót tudnak alkotni az autentikus cigány-folk műfajában. Ezért döntött úgy, hogy megalapítja a Grófestyi-díjat, amit a kiemelkedően tehetséges fiatal zenészek fognak megkapni.

Ám ez még nem minden, jövőre ugyanis egy emlékkoncertet is szerveznek Nagy Grófo emlékére.

– Rendkívül felemelő érzés volt részt venni ezen az ünnepségen, úgy érzem, hogy végre megnyugodott a lelkem – sóhajtott Kis Grófo, aki nemrég költözött át Szolnokról Biatorbágyra, de a szíve örökre a szülővárosához köti.