Károly király durva bűnöket ismert be: kínzásokról és gyilkosságokról vallott a király

Amikor Erzsébet királynő elhunyt, sokak aggódni kezdtek. A királynő ugyanis egy olyan személyiség volt, akit valamennyi angol szeretett, Károly azonban igen csak megosztó személyiség. A nőügyei miatt sosem aratott osztatlan sikert az alattvalók körében, amikor azonban megcsalta és eldobta mindenki kedvenc hercegnéját, Dianát, kivívta a népharagot. Éppen emiatt sokan reménykedtek abban, hogy - korára való tekintettel - lemond a trónról a makulátlan és közkedvelt Vilmos javára, ez azonban nem történt meg. Sőt meglepő módon napról napra népszerűbb a király.

Károly király csúnya dolgokról beszélt

Bár a királlyá koronázásának napján számos tüntetés volt Angliában, ahol az emberek azt skandálták, hogy "nem az én királyom", a nép nagyobb része elfogadta és megszerette a királyt. Azt is be kell ismerni, hogy sok szempontból újító szellem, és olyan gondolatai, nézetei vannak, amelyekkel igazi úttörőnek számít. Többek között ő az első olyan király, aki már évtizedekkel korábban, a nagy klímapánik hullám is felhívta a figyelmet a környezetvédelemre.

Azt is tapasztalhatjuk, hogy Károly nyílt, őszinte, és nem fél beszélni a történelmi bűnökről. Kamillával az oldalán hamarosan Kenyába utazik, hogy lerója a tiszteletét az ott élő emberek előtt, és beismerje Anglia bűneit. Felhívja a figyelmet arra, hogy a gyarmati időkben az angolok embertelenül bántak a kenyaiakkal, hovatovább kínzásokról és gyilkosságokról is beszélt. Az ilyesféle magatartás pedig az angol királyi család részéről ezeddig példátlan - írja a Mirror.