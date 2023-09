Ez nem vet túl jó fényt III. Károlyra: feleségével együtt csúnya pofont kaptak a britektől

Igencsak érdekesen alakul a britek véleménye z uralkodó családról. Aligha lehet ez véletlen: rendkívüli időket élünk, ahol bizony botrányos hírekből is bőven kijut nekik, javrészt persze a kegyvesztett András hercegnek, valamint Harry és Meghan médiás "ámokfutásának" köszönhetően. Míg előbbi igyekszik fülét-farkát behúzni (mondjuk nem túl sikeresen, de ez egy más kérdés...), addig a sussex-i hercegi pár maga szállítja az újabb és újabb szaftos pletykákat, amivel bizony a saját népszerűségüket is alaposan aláássák. Mert bizony erről van szó: a népszerűségről. II. Erzsébet haláláig ugyanis a brit uralkodócsaládban egyértelműen a királynő örvendett a legnagyobb népszerűségnek, gyakorlatilg mindenki imádta, most azonban egy friss felmérés felfedte: a jelenlegi király és királyné már nincs ennyire előkelő helyen a nép szívében.

Kamilla királyné és Károly király nem örülhet az eredménynek Fotó: AFP

A YouGov piackutató és adatelemző cég ugyanis a következőre jutott: jelenleg a legnépszerűbb (a megkérdezettek 74 százaléka gondolkozik róla pozitívan és csupán 20 százaléka kifejezetten negatívan) a trónörökös Vilmos herceg. Ez azért aligha meglepetés. Második helyen (73 százalék pozitív és 14 százalék kifejezetten negatív ítélettel) Anna brit királyi hercegnő áll, Katalin hercegné pedig csak egy kevéssel marad el mögötte: őt a megkérdezettek 72 százaléka értékeli pozitívan. Kritikus értékelést épp ugyanannyit kapott, mint Anna.

És itt jön a fekete leves, ugyanis már ebből is látszik, hogy a II. Erzsébet királynőt váló új uralkodó, III. Károly király nem hogy az élen nem tudott végezni, de még dobogóra sem fért fel. A negyedik helyre volt elég a 60 százalék pozitív és 32 százalék negatív megítélés (a többi "ítélethozó" semlegesen nyilatkozott róla). Tovább árnyalja a nem túl hízelgő képet, hogy Kamilla az ötödik helyre sem fért fel (az Fülöp edinburgh-i hercegé lett 54% pozitív és 24% negatív véleménnyel). A királynénak csak a hatodik hely jutott, ráadásul a megítélése is eléggé kétes: a britek 47 százaléka tekint rá pozitívan, azonban 42 százalékuk kifejezetten negatív színben látja őt – írja az Expess.

Meghan Markle-nél csak a pedofilbotrányba keveredett Andrást utálják jobban

És akkor lássuk a lista másik végét! Természetesen András lett a sereghajtó: a brit megkérdezettek 88 százaléka látja negatív fényben. Őt követi Meghan Markle 68 százalékos negatív ítélettel, azaz a botrányhősnőnél csak a pedofilügyekbe keveredett herceget gyűlölik jobban a szigetország lakói. Ez azért nagy pofon lehet Harry herceg eleségének, akire anno még úgy tekintettek, mint a lányra, aki egy megelevenedett Disney-mesében találta magát, hiszen "átlagemberként" beleszeretett egy herceg és egybe is keltek. Míg esküvőjüket milliók követték élőben, most lassan legalább ennyien várják a válásukat is.