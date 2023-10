Hatalmas hibát követett el III. Károly király Harry hercegékkel kapcsolatban

Harry herceg és Meghan Markle gyermekei, Archie és Lilibet ez év elején elnyerték a hercegi és hercegnői titulust. Tom Bower királyi szakértő szerint III. Károly király ezzel egy nagyon rossz döntést hozott, ahogy fogalmaz: „szörnyű hibát” követett el.

Fotó: Kirsty Wigglesworth / MTI/AP

A most négyéves Archie herceg és a kétéves Lilibet hercegnő királyi címet kaptak, így véget értek a találgatások, hogy hivatalos címüket ők megkapják-e szüleik döntései után. Tom Bower most azt állítja, hogy Károly királynak ezt soha nem lett volna szabad megengednie, mert ez megszégyenítheti a monarchiát. A briteket is meglepte ez a döntés, tekintettel arra, hogy Harry és Meghan évekkel ezelőtt visszavonult mindenféle hercegi és hercegnői kötelezettségtől.

Az elismert királyi szakértő így fogalmazott:

Harry és Meghan aláásták a monarchiát, Károly pedig szörnyű hibát követett el. Azonnal nemet kellett volna mondania mindenre. Soha nem engedhette volna, hogy gyermekeikből herceget és hercegnőt csináljanak.



Bower kitart amellett, hogy Harry herceget nem kellett volna meghívni a koronázásra, ehelyett teljesen meg kellett volna szakítani velük minden kapcsolatot - írja a Mirror. Főleg azután, amiket a híres Oprah Winfrey-interjúban mondtak, amikor Meghan azt állította, hogy a család egyik tagja rasszista viselkedést tanúsít vele szemben. Ezt követte Harry herceg könyve, a Spare, amelyben azt állította, hogy Vilmos herceg megtámadta őt.