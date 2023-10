Jákob Zoli: Egy darabig belefér, hogy a pénzemért is szeressenek

A szupergazdagok világa kívülről nézve, vagyis a többség szemével figyelve egyszerűnek tűnik, hiszen ki ne szeretne úgy élni, hogy igaz legyen rá a mondás: csak egészség legyen, a többire ott van a Master Card! Jákob Zoli óta viszont mi egyszeri emberek is tudhatjuk, hogy a pénz akár átok is lehet, különösen, ha a dáriuszi vagyon birtokosa az igaz, őszinte és főleg pénztől független szerelmet keresi. A Nagy Ő idei szériájának nézői, vagyis naponta átlagos 450 ezer ember tudja, hogy milyen nehéz dolga is van egy milliárdosnak, ha az a célja, hogy megtalálja azt a hölgyet, aki…

Jákob Zoli számára a szerelemkeresés igazi kihívás (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Jákob Zoli ugyanakkor tisztában van vele, hogy nála a szerelem képletéből egyszerűen nem lehet és nem is szabad kivenni a soha ki nem merülő bankszámláját, hiszen ha a személyiségének nem is, de a mindennapjainak bizony szerves része az a szerény 50 milliárd forint, ami felett rendelkezik. Zoli azt is tudja, hogy nála egy kapcsolat kezdeti időszaka jóval tovább tart, mint egy „átlag ember” esetében, vagyis nála nem működhet a „szerelem első látásra” ideális esete.



„A lényeg a pénzszórás után jön…”

A TV2 képernyőjén szerelemkereső milliárdos kimondja ahogy van, nem zavarja, ha egy nő eleinte szerelmes a pénzébe is, sőt az sem feltétlenül akadály, ha eleinte jobban vonzódik a hatalmas vagyonhoz, illetve az abból megvehető tárgyakhoz és élményekhez, mint hozzá. A lényeg az, hogy idővel a két érzés balanszba kerüljön.

− Felesleges azzal áltatnom magam, hogy esetemben a pénz nem számít egy hölgy számára. Ebből a szempontból nehezített pályán játszom, vagyis ez az az ár, amit az adókon és járulékokon túl én fizetek a milliárdjaim után. Ergo, egy darabig belefér, hogy a pénzemért is szeressenek. Ha egy nő megtetszik nekem és kölcsönös a szimpátia, elkezdem beengedni az életembe, amit persze felületesen ő már ismer a médiából.

Ilyenkor természetes, hogy a választottam, szinte gyermeki rácsodálkozással néz arra az életre, ami mellettem vár rá.

Ez egy nem szándékos, de mégiscsak tesztidőszak, hiszen egy ponton túl a hölgy is éppen úgy megszokja a jólétet, ahogyan én. Vagyis eljön a pillanat, amikor már nem okoz akkora örömet számára egy újabb cipő, ruha, ékszer, vagy luxusétterem, mint az első hónapokban. A lényeg tehát a bőség élvezete után jön... - kezdte lapunknak Zoli

Az utolsó rózsa birtokosára komoly "próbaidőszak" vár majd (Fotó: TV2)

De mi is a lényeg?

Az üzletember tehát csak egy bizonyos idő után vonhat le messzemenő következtetéseket egy alakuló kapcsolatáról. Az igazi közös kaland akkor kezdődhet, ha a hölgyben felébred valamiféle tettvágy és már nem csak kivenni akar és tud a vagyonból, de megpróbálja gyarapítani is azt, vagy legalábbis hasznosan költeni. − Nagyjából fél év után el kell jönnie a telítettség érzésének, és itt válhat el az ocsú a búzától. Kiderül ugyanis, hogy a hölgy csak élni akar a gazdagságban, vagy élni akar a gazdagság kínálta lehetőségekkel. Én ezt valahogy úgy képzelem, hogy járjuk a világot, és a párom egyszer csak arról kezd el beszélni egy ötletes üzlet, vagy jópofa étterem láttán, hogy milyen jó lenne ezt Magyarországon is megvalósítani ilyen és olyan változtatásokkal. Ebben én már látom az üzleti terv kezdeményt és máris azon járna az agyam, hogyan is lehetne ezt a valóságba is átültetni. De persze a párom önmegvalósítási törekvései ezer irányúak lehetnek és én boldogan segíteném is őt, amolyan angyalbefektetőként. Számomra tehát nagyon fontos, hogy a párom ne csak a párom legyen, de akarjon önmaga is lenni” – magyarázta a magyar milliárdos, majd hozzátette, azt sem bánná, ha a jövendőbelije egy alapítvány élén állva segítene a a rászorulókon, legyen szó emberekről, vagy állatokról. − Nekem az is teljesen rendben van, hogy amolyan mecénásként, egy alapítványon keresztül állna jó ügyek mellé a társam. A fontos az, hogy ne csak önmagára, de másokra és rám is figyelmet fordítson.

Ha a pénz jó ügyet szolgál, akkor azt nem tekintem pénzszórásnak

- fogalmazott Jákob Zoltán, akire egyébként komoly meglepetés vár a szerda esti adásban. Egy olyan meglepetés, aminek minden bizonnyal egyedül ő fog örülni a kastélyban.



Új lányok sokkolnak A Nagy Ő kastélyában

Szerda este álarcos bált rendeznek a milliárdos szívéért versengő hölgyek, ahol természetesen több csavar is vár a résztvevőkre. Mondjuk úgy, hogy a bál egyetlen férfi résztvevője nem minden hölgy táncrendjébe iratkozhat majd föl, hiszen a rangos eseményen lesznek majd finom modorú és külsejű dámák és lesznek „mosószappan illatú” szolgálólányok is. Hogy kinek jut a hálás és kinek a hálátlan szerep, vagyis ki milyen maskarát ölthet magára az élőzenés esten, az kiderül a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Ázsia Expressz után.

Egy lány megy, kettő érkezik (Fotó: TV2)

„Zoli pénze az enyém is lesz”

A Nagy Ő segítője persze ezen az estén sem hazudtolja meg önmagát. Lékai-Kiss Ramóna ugyanis több fordulatot is tartogat a bálozóknak. Többek között két hölgyet, akik a bál vége felé csatlakoznak majd a forgataghoz, és akik bizony nemcsak beugranak a kastélyba, de be is költöznek mesébe illő falak közé. Evelin és Imola érkezése alaposan feltüzeli a kedélyeket. Különösen Imola veri ki a biztosítékot a lányoknál, hiszen olyasmit mond, amit korábban még egyik versenyző sem akart, vagy mert kiejteni a száján.

Imola nem kertel... (Fotó: TV2)

− Mondhatnám az, hogy igen, a pénze is tetszik! Ez most szerintem természetes dolog. Ugyanakkor a pénz nem motivál. Ha párt keresek magamnak, akkor nem a pénzt keresem benne. Mégis fontos a Zoli pénze, hiszen az enyém is lesz.

Ami az enyém, az az övé is lesz, ami az övé, az pedig az enyém is...

- fogalmazott az Erdélyből érkező lány. Ezzel pedig olajat öntött a tűzre, hiszen az őt faggató lányok alaposan kiakadtak merészségén és nem mindennapi önbizalmán. Persze a két lány érkezése azt jelenti, hogy valakinek távoznia kell a "szerelem kastélyából"