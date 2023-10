Jákob Zoltán vallomása: "Börtönben nőttem föl"

Nem csalás nem ámítás, Jákob Zoltán egy börtönnek is helyszínt adó településen Állampusztán nőtt fel. Ez a Bács-Kiskun Vármegyei település több dolog miatt is extrém helyszínnek számít, az egyik ezek közül el is hangzott a Nagy Ő legutóbbi adásában, ugyanis ebbe a városba csak egy sorompón keresztül tudnak bejutni az itt lakók és itt dolgozók. Jákob Zoltán pedig elhozta jelenlegi randipartnerét Edinát Állampusztára, hogy meséljen neki kicsit a gyerekkoráról, és hogy megmutassa neki, hogy honnan indult el útjára a milliárdos.

Nem mindenki születhet olyan helyre, ahova sorompón keresztül lehet csak bejutni

- kezdte beszámolóját a körömkirály.

Utoljára gyerekkoromban voltam itt, ez Állampuszta, ez egy börtön. Tudtad, hogy ez itt egy börtön? Egy börtönben nőttem föl

- mondta el partnerének Zoli a műsor során. Elárulta, hogy azért érdekes hely Állampuszta, mert itt a fogva tartottak közül sokan a környező területeken mezőgazdasági munkákat végeznek, és így nagyon szigorúan védik a környék biztonságát.

Az apukám és anyukám ideköltözött, mert innen jártak be munkába. Az apukám a parancsoknak volt a sofőrje, meg a tanácsadója és a jobb keze

- árulta el Zoli. Erre Edina meglepetten, de mosolyogva rávágta, hogy:

Ez durva, én azt hittem, hogy valamit csináltál

- mondta nevetve Edina.

