Ezen a héten is rengeteg minden történt a celebvilágban. Az egyik ilyen Som-Balogh Edina döbbenetes bejelentése volt, miszerint elválnak férjével Som Krisztiánnal. De nem ez volt az egyetlen hír, ami felborzolta a kedélyeket.

1. Tóth Andi kikelt magából

Tóth Andi úgy érezte, ismét aljas támadások kereszttüzébe került a neten. Az énekesnő most éppen azt sérelmezte, hogy a netezők nagy része primitívnek tartja őt azért, mert gyakran káromkodik, ha felhúzza magát.

Tóth Andi nem tett lakatot a szájára (Fotó: Máté Krisztián)

Andi egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetben kezdte el fejtegetni, hogy a káromkodás nem egyenlő a primitívséggel, és az sem igaz, hogy valaki attól lesz intelligens, hogy átment az érettségin.

– Tök nehéz leküzdeni, hogy ne legyél előítéletes, viszont az a felfogás, hogy ha valaki káromkodik – mert például én káromkodom, ha a helyzet megköveteli azt, hogy felb*sszam magam –, akkor az az ember primitív. És akkor ha meglátunk tőle egy intelligens kiírást, az már valószínűleg nem ő volt, mert ő primitív. Ahogy azt sem vehetjük biztosra, hogy aki diplomás ember, vagy van mondjuk egy érettségije, az intelligens. Ez nem biztos. Ez nagyon egyszerű felfogás. Az országban nagyon szeretik használni ezt a jolly jokert, hogy 'és érettségije sincs, kis buta, tanulatlan, primitív'. Volt olyan osztálytársam régen, aki leérettségizett, pedig alig tudott írni és olvasni, nulla tisztelet, semmi – méltatlankodott Andi a közösségi oldalon, hozzátéve, hogy nemcsak a fejünkben kéne intelligensnek lenni, hanem a szívünkben, lelkünkben is.

2. Véget ért Som-Balogh Edina házassága

Véget ért Som-Balogh Edina házassága (Fotó: hot!)

Som-Balogh Edina elhatározta, hogy megelőzi a találgatásokat és elárulja, mi vezetett odáig, hogy búcsút mondjanak egymásnak a férjével. A Barátok közt egykori színésznőjének nem volt könnyű meghozni a döntést, de úgy érzi, megérte.

- Folyamatban van a válásunk. Én tettem rá a pontot az i-re, végül én mondtam ki, hogy akkor most legyen vége. Az évek alatt sokszor jutottunk el odáig, hogy lehet, nem tudjuk visszahozni a korábban köztünk lévő energiákat, nem tudunk visszatalálni ahhoz a mindent elsöprő szerelemhez, ami első éveinket jellemezte. Ezt többször ki is mondtuk, de úgy voltunk vele, hogy saját családi mintánkat követve nem lehet út egy válás. Benne voltunk a mókuskerékben, és eszünkbe sem jutott, hogy mi ketten együtt ebben hol vagyunk. Sosem lehet kijelenteni, hogy végérvényesen vége, de az biztos, hogy most mi külön folytatjuk – mesélte Edina a hot! magazinnak.

3. Vomberg Frigyes megmutatta, milyen ember valójában

Vomber Frigyes otthon nem hord séfkabátot (Fotó: Szabolcs László)

Vomberg Frigyes a Borsnak adott exkluzív interjújában árulta el, milyen ember odahaza, amikor nincs rajta a séfkabát. Nem titkolta, hogy otthon egyáltalán nem játssza a sztárszakács szerepét, a gyerekeitől pedig egész egyszerűen elolvad.

– Sosem akartam a családomat bevonni ebbe az életben, mivel nem tartom magam celebnek, akinek állandóan arról kellene beszámolnia, hogy mi történik velük. Ez nekem visszataszító. A gyerekeimnek van egy önálló életük, amit úgy élnek, ahogy szeretnének. Nem akarom bevonni őket ebbe, hogy ki legyenek téve olyannak, amire semmi szükség, mert megronthatja őket. Szeretném a családomat mindentől megóvni. Ami a tévés műsorral jár, megcsinálom és megteszem, de többre nem vagyok képes

– ismerte be Frigyes, akiről azt is megtudtuk, hogy szenvedélyes motoros.

4. Tóth Gabi nyilvánosan üzent

Az utóbbi hetekben elképesztően sok cikk született Tóth Gabiról, miután Krausz Gáborral közösen bejelentették, hogy több év után külön utakon folytatják. Mivel eddig még nem derült ki pontosan, hogy miért döntöttek a szakítás, illetve válás mellett, ezért rengeteg teória terjed az interneten, és mindenki az ő magánéletükön pörög. Az énekesnő sokáig semmilyen bejegyzést nem tett közzé, ám a héten megtörte a csendet. A visszajelzések alapján nagyon tetszik az embereknek a híresség fotója, amihez egy üzenetet is mellékelt:

– Csodás őszi hetet mindenkinek

Voltak, akik meglepődtek ezen, de mindenkinek jólesett Tóth Gabi kedvessége – meg persze a felvétellel járó kellemes látvány is.

5. Fordulattal végződött L.L. Juniorék válópere

Szerda kora délután kimondták a boldogító nemet, közös-megegyezéssel elvált L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga. A bíróságra mindkét fél felszabadultan érkezett a tárgyalás előtt Junior és Kinga, ügyvédjeik társaságában még nevetgélt is kicsit. Mondhatni, békésen sikerült az elválás, holott az elmúlt hónapokat inkább a durva harcok jellemezték.

Két évig tartott a házasság (Fotó: LifeTv)

A házaspár utoljára szeptember 12-én nézett farkasszemet a bíróságon, a harmadik tárgyalási napjukra Junior azzal a szándékkal érkezett, hogy megegyeznek az anyagiakkal kapcsolatban, illetve lezárják a gyermekelhelyezés körüli vitákat is, de csalódnia kellett. Az ügyvédje, dr. Landes Judit ugyanis hallani sem akart megegyezésről, pláne amikor meglátta, hogy ennek milyen feltételeket szab Kinga és ügyvédnője, dr. Hyross Virág. A volt feleségnek ugyanis határozott elképzelése van a jövőjével kapcsolatban. A válóper így egy pár perces kínos hangoskodás után félbeszakadt, Kinga elviharzott, Junior pedig az ügyvédnőjével a bíróság folyosóján értekezett több, mint egy órán keresztül. Lehet, hogy ez a megbeszélés volt a vízválasztó az ügyben? Esélyes...