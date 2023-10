„Három gyerekkel nem egyszerű” – különleges helyen vakációzik Lotfi Begi és családja

Lehet, hogy itthon már nem nagyon kúszik a hőmérő higanyszála 20 fok fölé, de Törökországban még bőven tombol a nyár. Ezt maga Lotfi Begi jelentette nekünk, akit a nyaralása alatt sikerült elérnünk. A népszerű zenész ugyanis most egy hétre búcsút intett kis hazánknak, és a Földközi-tenger partján igyekszik kipihenni az elmúlt hónapok hajtását.

Fotó: Facebook

Törökországban pihen Lotfi Begi és családja

Őszi nyaralás

A zenészek élete nem egyszerű, hiszen amíg mások a nyári pihenésüket élvezik, ők akkor dolgoznak igazán. Begivel sem volt ez másképp, szinte megállás nélkül járt fellépésről fellépésre, ezért a családi vakáció egy kicsit későbbre csúszott.

Az én időbeosztásom miatt most tudtunk elmenni egyet kikapcsolódni. Nagyon húzós volt nekem a nyár, tele volt a naptár, és bár voltunk egy hetet a Balatonon, szerettem volna, ha még el tudunk menni egyet a családdal. Végül Törökországban kötöttünk ki

– kezdte a Borsnak Lotfi Begi. Mint ahogy az a nagycsaládosoknál lenni szokott, egy ilyen vakáció bizony kompromisszumokkal jár, de ezt a szülők egy cseppet sem bánják. Fel voltak készülve a helyzetre!

– Három gyerekkel azért nem egyszerű, sok kompromisszummal jár. Sosem akarják ugyanazt, de Rékával ki vagyunk képezve erre. Nem is panaszkodom, mert mindig meg tudjuk oldani, bár az is igaz, hogy lehet ránk férne még egy nyaralás, hogy kipihenjük ezt – poénkodott a híresség, aki azért megtalálta a módját, hogy lefoglalja a három gyerkőcöt.

– A csúszda nagy favorit náluk, ráadásul a szállodánk a tenger partján van, így oda is bármikor le tudunk menni. De voltunk a Teknős-szigeten is, hajóztunk, sétáltunk a városban, és ejtőernyőzni is megyünk. Nagyon élvezzük, szerencsére jó időt fogtunk ki. Most is 30 fok van! – tette hozzá a népszerű zenész.

Romantikára nincs idő

Bár nem a romantika volt a fő szempont, mikor Begiék megszervezték a nyaralást, azért pár lopott pillanatot szerettek volna kettesben tölteni. Le kell, hogy lőjjük a poént: ez nem sikerült!

– Próbálunk Rékával egy kis időt kettesben tölteni, de nem megy ez olyan könnyen. Múltkor is, amikor beültünk kávézni, és a gyerekek a játszóházban voltak, körülbelül öt percig bírtuk, hogy ne nézzen valamelyikünk rájuk. Olyankor persze már azonnal jönnek velünk, így a romantika is addig tartott – mesélte a zenész, akinek szavaiból is jól tükröződik, mennyire harmonikus most a kapcsolata feleségével. Holott tavaly még arról cikkeztek, hogy a házassága hullámvölgybe került, ennek viszont nyoma sincs mára!

Szeretnénk majd kettesben is elszökni egy kicsit, rajta is vagyok a szervezésen. A Covid előtt ugyanis ez bevett szokás volt nálunk, utána viszont elmaradtak ezek a programok, mert örültünk, hogy végre újra zenélhetek. Most viszont jól jönne, ha pár napra elmennénk valahova!

– jelentette ki Begi.