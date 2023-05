Lotfi Begi ámulatra méltó rekordot döntött: „Majka lendített túl a holtponton"

Nem mindennapi örömhírt osztott meg a rajongóival szerdán az elismert dj, Lotfi Begi: tizennyolcszoros platina-, és kétszeres aranylemezzel jutalmazták dalait!

Rekorder lett a lemezlovas

A Bors felkeresésére az elismert dj elárulta:

− Van konkrét, fizikai eladásból származó arany- és platinalemezem is, de most már a digitális meghallgatás a mérvadó. Nagyon örülök ennek a sok elismerésnek! Mindenhez magabiztosan állok hozzá, de azt hiszem, ekkora átütő sikerre nem számítottam korábban! − mondta, még mindig a történtek hatása alatt állva. Összesen így már több mint négyszeres arany- és huszonháromszoros platinalemez tulajdonosa, ezzel egyedülálló rekorder hazánkban a dj-szakmában.

− A díjátadóról úgy mentem haza, mint egy tescós nagybevásárlásból: három nagy szatyorral! − árulta el nevetve lapunknak a lemezlovas, majd így folytatta: − Még mindig a kocsimban vannak a díjak, mert még nem tudom, hová tudom elhelyezni ezt a mennyiséget. A korábbi arany- és platinalemezeim ki vannak függesztve a falra, az újaknak is ez lesz a sorsa.

Majka lendítette túl a holtponton

Mint minden művész, Lotfi Begi is élt át hullámvölgyeket, de arra sosem gondolt, hogy végleg otthagyja a pályát:

− Volt már, hogy kiégtem, azt éreztem, hogy automata-üzemmódban megyek a stúdióba, semmi sem tetszik igazán, semmi sem úgy jön össze. Ezen a holtponton éppen az egyik most díjazott szám juttatott át.

A Hurrikán című dal, amin Majkával és Gáspár Lacival dolgoztam. Ők lendítettek túl a holtponton.

Lánya a legnagyobb rajongója

A háromgyermekes apuka elismerte, csemetéire mindig számíthat, ha néhány jó szóra vagy véleményre van szüksége.

− A gyermekeim a legnagyobb rajongóim, köztük is leginkább a kislányom, Zazi. Az első demókat is mindig ők hallják legelőször, mert mikor dolgozom egy számon, folyton azt hallgatom. Nagyon aranyosak, mert van, hogy mikor nyilvánosan is kijön egy-egy dal, akkor szóvá teszik, hogy ők még egy másik verziót hallottak, itt-ott eltér egy-egy részlet.

Tőlük esik a legjobban a dicséret, fantasztikus látni, hogy csillogó szemmel hallgatják az új dalokat

− ismerte el a zenész, aki vasárnap nagyszabású koncertre készül a MVM Dome-ban, a Fradi bajnokavatón.