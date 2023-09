Háborús övezetben koncertezett Lotfi Begi - Videó

Csak a legbátrabbak vállalkoznak arra, hogy éppen most, egy hivatalosan is háborús övezetnek nyilvánított városban, Ukrajnában lépjenek fel. A bátrak, és azok, akik a zenéjükkel, teljes szívükkel adni szeretnének. Lotfi Begi, két csodálatos hölgy, Nagy Adri és Kollányi Zsuzsi kíséretében, erre a nem szokványos fellépési lehetőségre is igent mondott azonnal. S habár az ottani magyarság vendégszeretete határtalan volt, a határon mégis gépfegyveresek fogadták a csapatot. Az anyaországi magyar sztárok érezték a bőrükön: háború van.

Még most is a hatása alatt vagyok! Megfoghatatlan érzések kavarognak bennem, bennünk, mindhármunkat nagyon megérintett az ottani légkör. Tapintható volt a feszültség, először nem is tudtuk, mit érezzünk!?

– mesélt meghatódva Lotfi Begi, a Rádió1 lemezlovasa, aki a lányokkal egy közönségtalálkozóra ment Kárpátaljára, ahol nem igazán tudták, mire számítsanak majd.

A zenész meghatódva mesélt a kárpátaljai élményeiről Fotó: Bors

– A közönségtalálkozóból egyszerre egy spontán buli lett, amiért nagyon hálás volt a közönség is. Úgy 150 ember lehetett a teremben, hihetetlen öröm volt számunkra is, hogy adhatunk ezekben az időkben egy kis örömet nekik. A lányok az öltözőben el is sírták magukat, aztán egy nagy öleléssel oldottuk a feszültséget – írta le Begi, részletezve az eseményeket, majd hozzátette, hogy az utcán is különös érzése volt, majd megfogalmazta, hogy miért.

Nem lehetett felnőtt férfiakat látni a közönség soraiban, és az utcákon sem.

"Aztán rájöttem: a sorköteles férfiak vagy katonának álltak, vagy bujkálnak" – fűzte hozzá a DJ a kemény valóságot mondanivalójához. Begi és a lányok is úgy érzik, veszély ide vagy oda, visszamennének, ha hívnák őket, mert olyan élmény volt, amit nem fognak elfelejteni soha. Kollányi Zsuzsi is jól érezte magát, olyannyira, hogy még egy kedves videót is megosztott, ahogyan egy kislánnyal táncolt éneklés közben.