Kedvese karjaiban tölti a válóperét L.L. Junior

Ha az emberek többségének lenne választása, biztosan nem egy bíróság tárgyalótermében töltenék az idejüket, ha lehetőségük van egy fehér homokos tengerparton ejtőzni... L.L. Junior is meghozta a maga döntését, kitölti az előre tervezett három hónapos idejét Dominikán, nem jön haza a bontóperére sem.

Junior és Blanka minden idejét együtt tölti Fotó: Máté Krisztián

Mint arról a Bors a korábbiakban beszámolt, L.L. Junior vállalkozást indított Dominikán, ezért hónapokra maga mögött hagyott mindent: a fellépéseket, a válófélben lévő feleségét és a szerelmét, Dárdai Blankát is. Persze nem csak az üzlet miatt utazott el, kikapcsolódásra is szükség volt, ami érthető is. Elég csak a Fekete Vonat nagykoncert körüli botrányra gondolni, vagy az első ex-feleségével való nézeteltérésekr, esetleg a folyamatban lévő válóperére. És noha kedvesével, Dárdai Blankával megbeszélték, hogy kibírják valahogy egymás nélkül, az énekeslány égül mégiscsak kiutazott utána. Blanka és Junior már egy hete úszik a boldogságban, a programjaikról pedig rendszeresen beszámolnak követőiknek is a közösségi oldalakon.

Sajnos azonban a viharfelhők is gyülekeznek Junior feje felett, hiszen vészesen közeledik a bontóperének napja. Ezen – ez már biztos – ő maga nm lesz ott – írja a Ripost. Az más kérdés, miként fogja értékelni a bíró, hogy a kislányának felügyeleti jogáért és a vagyonáért küzdő énekes haza sem jön a tárgyalásra. Az azonban borítékolható, hogy felesége, Körtvélyessy Kinga egy cseppet sem lesz elragadtatva, ha megtudja: a férje nem, hogy haza sem látogat, de amíg ő a bíróság előtt áll, addig Junior Blankával romantikázik a pálmafák alatt.

A fiatal lány ugyanis egy poszt alatt szólta el magát: még hetekig kint marad Juniorral, azaz a válóper idején is a zenésszel lesz.