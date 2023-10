Esküvőre készül? Meglepő döntést hozott, nevet változtatott Vajna Tímea

Tíz év... Ennyi telt el azóta, hogy Andy Vajna feleségül vette Palácsik Tímeát. A lakodalom olyan volt, amelyről minden nő kislánykora óta álmodik. Luxus környezet, hollywoodi sztárok, fényűzés és hajnalig tartó buli. Mindennek Antonio Banderas villája adott otthont, de nem csak ő volt jelen az A-listás hírességek közül: többek között Arnold Schwarzenegger, Goldie Hawn és a házigazda neje, Melanie Griffith is Vajnáékat ünnepelte azon az augusztusi éjszakán, ám akkor még nem tudták, hogy a szerelmeseknek csupán hat év boldogság jut házasokként.

Vajna Tímea már a leánykori nevét használja

Fájdalmas évek

Éppen, hogy csak elkezdődött a 2019-es év, szörnyű tragédia rázta meg hazánkat és a filmes világot. Január 20-án Andy Vajna elhunyt, felesége, Tímea pedig 37 évesen özveggyé vált. Érthető módon, a történtek után teljesen magába zuhant, hónapokig nem lehetett hallani róla, és arról sem, hogy pontosan mi történt a filmproducerrel. Később aztán kiderült, hogy a tragédiát megelőző évben Andy Vajna tüdeje bevizesedett, ám szerencsére akkor sikerült felépülnie a súlyos betegségből. Mégsem hallgatott az orvosaira, és a figyelmeztetések ellenére is ugyanazt az életvitelt folytatta, mint mielőtt kórházba került...

2018 márciusában volt egy rosszulléte, ott azt mondta az orvos, hogy meghalhatott volna, bevizesedett a tüdeje. Szívelégtelenség gyanújával bent tartották, de ebből felépült, olyan erős volt benne az élni akarás. Aztán egy hétig nem szivarozott, de az volt a baj, hogy ő éjszaka evett, és mindent megtalált, nem fogadott szót

– fogalmazott Tímea még 2019 nyarán. A fájdalma azonban négy év elteltével sem múlott. Elhunyt férjéhez rendszeresen kilátogat a Los Angeles-i temetőbe, sőt a közösségi oldalán is folyamatosan posztol a régi, közös emlékekről. Még úgy is, hogy azóta a szerelem is rátalált.

Boldogság és küzdelem

2020-ban kezdtek először pletykálni arról, hogy az özvegy lelkét egy vagyonos üzletember, Zoltán ápolja. A férfi jó barátja volt Andy-nek, és Tímeát is ismerte a filmproducer által. Bár eleinte csak barátként voltak jelen egymás életében, az érzelmek egyre erősebben kezdtek a felszínre törni, így végül a nagyvilág előtt is vállalták a szerelmüket. Olyannyira, hogy 2021-ben Zoltán feltette a nagy kérdést Tímeának, s nem sokkal később már az esküvőre készültek.

A lakodalom azonban elmaradt, ahogy a közös gyermekért való küzdelem is. Az üzletember hirtelen, mint a kámfor eltűnt Timi életéből, és csak a találgatások maradtak, hogy mi is történt valójában kettejük között. Volt szó megcsalásról, kihűlt érzelmekről, de hivatalosan egyik fél sem erősítette meg ezeket a szóbeszédeket. Ám most, az özvegy 41. születésnapját követően valami furcsa dolog történt...

Nagyon úgy fest, hogy a szerelmesek visszatalálhattak egymáshoz, ráadásul nagy dologra készülhetnek.

Már nem Vajna többé...

Az utóbbi hónapokban főként arról lehetett hallani Tímeával kapcsolatban, hogy egyedülálló nőként is mindent megtesz, hogy végre édesanya lehessen, azonban az egyik napilap információja szerint már ismét Zoltánnal harcol a babáért. Ha lehet hinni a pletykáknak, a szerelmesek újra közel kerültek egymáshoz, és sokan már egy párként hivatkoznak rájuk.

Nehéz követni a kapcsolatuk alakulását még nekünk, barátoknak is, de az utóbbi időben Zoltán és Timi ismét közel kerültek egymáshoz

– fogalmazott a neve elhallgatását kérő ismerős.

Nos, ha a barát információja nem lenne elég, lapunknak feltűnt az is, hogy az özvegy a napokban megváltoztatta a nevét. Vagyis most már nem Vajna Tímeaként kell rá hivatkozni, hanem a leánykori neve szerint, Palácsikként. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mégis mi oka volt erre, hiszen szinte mindenki Vajnaként ismeri, de az Instagram-oldala alapján már nem így hívják. Talán azért volt erre szükség, mert Zoltánnal végre szintet lépett a kapcsolatuk, s nemsokára kimondják a boldogító igent? Esetleg szerette volna maga mögött hagyni a múltat, hogy megszabaduljon attól a fájdalomtól, amit Andy halála óta érez? Vagy esetleg a jövőben születendő kisbabája miatt döntött a leánykori neve mellett, hogy a kicsit aszerint anyakönyvezzék?

Ezek mind olyan kérdések, melyekre csak Tímea tudja a választ. Talán hamarosan ő maga árulja el az igazságot, ám az biztos, hogy meglepő döntést hozott.