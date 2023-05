Most már biztos! Szakított a vőlegényével Vajna Tímea

A jelek szerint Vajna Tímea élete egyik legnehezebb időszakát éli: szakított a vőlegényével és a vágya, hogy édesanya legyen sem valósult meg még. Sokáig tűnt úgy, hogy Zoltán mellett az özvegy végre újra boldog lehet, az eljegyzésre is sor került már, sőt, közösen terveztek kisbabát. Utóbbiért Timi a tűzbe rakta a kezét, rengeteg orvosi vizsgálaton és beavatkozáson esett át, hogy végre ő is megélhesse az anyaság örömét. Tavaly év végén aztán sikerült, amire már régóta vágyott, természetes úton megfogant a gyermeke, ám karácsony után szörnyű dolog történt. Várandóssága 7,5. hetében elvetélt...

Fotó: Wéber Zsolt

A tragédiát követően kezdődtek el a találgatások is, hogy vajon Zoltán hová tűnt Timi mellől? Az özvegy ugyanis egyre többször posztolt negatív hangulatú képeket, melyeken az egyedüllétről írtak, így sokan egyértelműnek vették, hogy felbonthatták a jegyességüket. Nos, úgy tűnik, hogy az akkori pletykák igaznak bizonyultak, ugyanis a minap egy meglepő posztot tett közzé Timi. A fotón egy orvosi váróra hasonlító teremben ül, ám a hozzá írt szöveg sokkal beszédesebb...

Órákig tartó várakozások. A terméketlenség súlyos probléma, plusz nincsenek normális férfiak! Így a nők kifutnak az időből

- osztotta meg az Instagram-történetében Timi, aki egyértelmű célzást tett arra, hogy szívét összetörték. Ám a következő fotóból már vitathatatlanul tükröződik, hogy az özvegy szingli lett, hiszen kiderült, milyen orvosi intézményben járt.

Fotó: Instagram

Nem mondott le a babáról

Ám hiába "nincsenek normális férfiak", Timi nem adta fel a reményt, hogy egyszer édesanya legyen. Mint kiderült, a minap a kaliforniai spermabankban járt, ahol már meg is kapta a listát a lehetséges donorokról. Többek között olyan versenyzők közül választhat az üzletasszony, mint egy vicces pénzügyi elemző, aki barna hajú, barna szemű és 1,90 magas. De akad olyan donor is, aki nem bízta a véletlenre a dolgot, és nemes egyszerűséggel a legokosabb fickóként hivatkozott magára, ámbár egy "fekete öves filmproducer" is az esélyesek között lehet.

Feltehetően ezeken a neveken maga Timi is csak nevetett, mindenesetre az biztos, hogy minden követ megmozgat azért, hogy édesanya lehessen.