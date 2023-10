„Több szívet tudott megérinteni, mint a legtöbben egy egész élet alatt” – összeroppant a Marvel sztárja, miután elvesztette 10 éves kisfiát

Kétségtelenül a legelviselhetetlenebb fájdalmak egyike az, ha egy szülő elveszti a gyermekét. Most ezzel a felfoghatatlan dologgal kell szembenézni a Eka Darville-nek, a Marvel sztárjának is, aki 10 éves kisfiát gyászolja. A kis Mana tragikus hirtelenséggel hunyt el egy rákos betegséggel vívott harc után.

A Marvel sztárjának a kisfia csupán 10 éves volt Fotó: Pixabay

A Jessica Jonesból és a Power Rangersből is ismert színész az év elején jelentette be, hogy a 10 éves Manánál az agydaganat egy ritka formáját diagnosztizálták. A Majmok bolygója színésze ezért felfüggesztette karrierjét és a család az Egyesült Államokba költözött, ahol Mana több kezelésen is átesett.

Darville édesanyja, Malaika egy szívszorító videóban jelentette be a kisfiú halálát, amelyet egy adománygyűjtő oldalra tettek fel.

– Mana továbbra is velünk van és velünk is lesz. El tudjátok képzelni, mekkora szomorúság és bánat van Eka, Lila és Lila szülei, a nagyszülei, én magam és a kis testvérei részéről. Nagy a csend a házban, miután az egész megpróbáltatás kezdete óta eltelt 463 nap ilyen hosszú küzdelem folyt. És most már szabad. Most a fényben táncol – mondta a kicsi nagymamája, majd még hozzátette:

Mindannyian látjuk, érezzük, és tudom, hogy sokan közületek, hozzám hasonlóan, örökké szeretik Manát. Mana több szívet tudott megérinteni, mint a legtöbben egy egész élet alatt. És továbbra is meg fogja érinteni a szíveket a történetével, bátorságával és erejével.

A család megpróbáltatásai tavaly kezdődtek, amikor a színész fia összeesett a strandon. A fiú ezt követően folyamatosan rohamokat kapott, majd januárban kórházba szállították, ahol agydaganatot diagnosztizáltak nála – írja a The Sun.