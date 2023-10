Berkiék mindenkit átvertek! Kiderült, milyen büntetésre számíthat Mazsi

Ki ne emlékezne arra a médiatörténeti pillanatra, amikor 2021. november 4-én egyszerre tízezrek kezdték figyelni „élőben”, ahogy Berki Krisztián feleségénél megindult a szülés. Nos, alig két évvel később, Mazsi kamerák előtt ismerte be, hogy valójában egy felvétel indult el azokban a bizonyos percekben, ő pedig már kislányával a kezében figyelte, ahogy dől a lé. Hogy ez egy gigászi csalás volt-e vagy csak mesteri csíny? Cikkünkben erre a kérdésre keressük a választ, de kezdjük az elején, vagyis Berki Krisztián bejelentésével, mellyel elhúzta a mézesmadzagot sok ezer ember előtt.

Berki Mazsi beismerte, mindenkit átvertek. Fotó: Bors



„Szeretném, hogy élőben közvetítsék...”

– Hónapok óta különböző szülési videókkal álmodom és fekszem le, így azt gondolom, ha a feleségemnek ekkora segítség, hogy ilyen videókat láthat, akkor szeretném, hogy élőben közvetítsek.

A testkamera pedig nem zavaró senkinek.

Így mind a határon túli magyarok, mind pedig a magyarországi követőink, leendő anyukák, apajelöltek láthatják, ahogyan két ismert ember közös életének legfontosabb órái telnek – mondta egy hónappal kislánya érkezése előtt a hot! magazinnak Krisztián, amivel gyakorlatilag ketté is szakította az országot. Rengetegen fogadták örömmel a lehetőséget, hogy beleshetnek egy ismert házaspár életének talán legintimebb és egyben legszebb pillanataiba és még többen voltak azok, akiket kiakasztott, hogy a bővülő család gyakorlatilag pénzé teszi kislányuk születésének körülményeit, illetve hang és képanyagát.

„Egyébként nem élőben ment...”

Merthogy Mazsi és Krisztián pár forint híján 1500 forintot kértek azoktól, akik a vajúdás utáni eseményeket is követni szeretnék a direkt erre a célra létrehozott weboldalon. Hogy baj van-e ezzel, azt mindenki döntse el maga, ahogyan azt is, hogy miként értékeli Berki Mazsi, Hajdú Péternek tett vallomását, mely szerint simán átverték az előfizetőket, hiszen csúsztatott élő adást indítottak, vagyis akkor kezdett el pörögni az adás, amikor a kis Emma már megszületett és édesanyja keblén pihent.

– Inkább ne beszéljünk valamiről, de ne hazudjunk. Egyébként nem élőben ment, mert nem engedtem, hogy élőben menjen. Mondtam, ha komplikáció lép föl, én nem fogom sem magamat, sem a gyermekemet kitenni annak, hogy ország-világ előtt bármi legyen. Késleltetett élő volt. Tehát miután megszületett Emma és minden rendben volt, utána engedtem meg, hogy elinduljon az adás – kezdte vallomását Mazsi, akit vendéglátója ezen a ponton finoman számon kért.

Hagytátok, hogy ezrek nézzék…

Meg ez is egy kamu volt, hiszen az utolsó pillanatban nem lehetett nézni, csak ha még plusz fizettél nem tudom mennyit…– szólt közbe a Beköltözve Hajdú Péterhez című netes műsor felvételén a házigazda. Mazsi erre röviden reagált: – Egyébként már nincs az az oldal sem. Én nem tudom, hogy ez hogyan történt, meg mint volt… – hárított Berki Krisztián özvegye, aki a Frizbi TV YouTube csatornán pénteken 19:00-kor élesedő epizódban arra is választ ad, hogy mennyit is kerestek ezzel az akcióval akkoriban.

Szép kis summát zsebeltek be Berkiék Fotó: Csapo Balazs





300, vagy 47 millió?

Berki Mazsi vallomása egyébként rengeteg ember szemében lehet most szálka, különösen azokat bosszanthat az átverés ténye, akik kifizették az 1500 forintot annak reményében, hogy élőben láthatják a kislány születését. A Pénzcentrum annak idején végzett némi számítást és arra jutottak, hogy akár tízmilliós is lehet az összeg, amit a sztárházaspár kaszált a projekttel.

„A rengeteg néző miatt egyébként a beszámolók szerint időnként be is lassult az adás, túl voltak terhelve a szerverek. Ami azonban érdekesebb, hogyha utánaszámolunk, és valóban 195 ezer látogató fizette ki a sztárpárnak az 1490 forintos "beugrót", az azt jelenti, hogy a közvetítésen majdnem 300 millió forintot kerestek. Persze lehet, hogy a Berki által most bejelentett szám, csak az oldalt megtekintők száma és közülük nem mindenki fizette ki a belépőt, hiszen a felületen ingyenes tartalmak is elérhetőek a párról. Korábban a szülést közvetítő felület még csak 76 ezer látogatóról írt. Ha csak ennyi nézővel számolunk is és közülük mindenki kifizette a 1490 Ft-ot, Berki Mazsi szülése akkor is 113,2 forintot termelt. De természetesen előfordulhat, hogy még ezen látogatók közül sem fizették ki mindannyian a közvetítésért kért belépőt. Ám ha a Berki által még közvetlenül a szülés után említett szerényebb, 32 ezres nézőszámot vesszük figyelembe, még az is azt jelenti, hogy 47,6 millió forint érkezett a Berki család kasszájába”- írta a portál még három nappal a „közvetítés” után.

„Egyértelműen csalás”

Lapunk megkereste Lichy József ügyvédet, aki elárulta, bár valóban egy gigantikus csalás beismerését kapják majd Hajdú Péter nézői péntek este, de valójában ennek jogi értelemben már semmi jelentősége sincsen, hiszen a szabálysértésnek minősülő tett elévülési ideje mindössze hat hónap. –

Akik fizettek annak idején, azok számára ez a vallomás felérhet egy kisebb pofonnal, hiszen egyértelműen csalás áldozatai lettek, vagyis megtévesztették őket.

Ha viszont az összeget nézzük, az olyan csekély, hogy mélyen a szabálysértési értékhatár alatt van, hiszen az ötvenezer forint. Ergo a károkozás jelképes. Ha hihetünk a sajtóban megjelent számításoknak, akkor ezt jogilag úgy értelmezhetjük, hogy a legszerényebb becslések szerint nagyjából harminckétezer rendbeli szabálysértés történt, ami ráadásul mára bőven el is évült, hiszen a szabálysértés elévülési ideje hat hónap – magyarázta a jogi szakértó.