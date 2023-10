Fiatalok, sikeresek, szemtelenül jóképűek és ebből két jelző még sikerre is vezetheti őket, hiszen a fiatalság és a jóképűség feltehetően átjön a Mexikói hölgyeknek is, akik bizony sokat segíthetnek Kempf Zozónak és Brunónak egy-egy szorultabb helyzetben. Bruno egyébként nem is hazudtolja meg önmagát, hiszen az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát keddi adásában megmutatja, hogy csajozás tekintetében nem igazán akad ellenfele a csapatban.

Bruno sikerrel veti be a sármját Mexikóban (Fotó: TV2)

Kölcsönautót is szerez a mexikói szépség

A zenész ugyanis elhatározza, hogy kizárólag hölgyekhez fordul segítségért és a taktikája be is válik, hiszen egy csinos hölgy a munkatársa autóját kéri kölcsön, csak hogy elvihesse a srácokat a tervezett úti céljukhoz. Bruno az út alatt ráadásul folyamatosan csapja is a szelet sofőrjüknek, és még egy ígéretet is bezsebel arra az esetre, ha a szemrevaló hölgy netán Budapesten járna valamikor a közeli, vagy távoli jövőben.

Ettől érzi magát férfinek...

Bruno egyébként azt is elárulja, miért csajozik szinte szüntelenül. – Napi szinten 25 perc csajozásra mindig szükségem van, ezek kellenek az én kis napi rutinomba, hogy teljesen férfinak érezzem magam, erősítse az önbizalmamat – magyarázta a TV2 kamerájának a zenész, akiről egy nappal korábban még azt hihettük, hogy csak a szája jár. Hiszen hiába tett ígéretet arra, hogy vacsorázni hívja gyermekkori ábrándjainak tárgyát, végül egy szóval sem jelezte Ördög Nórinak, hogy bizony ő volt élete első, plátói szerelme. – Nórival való románcunk elég egyoldalú egyelőre, hiszen nem tudja, hogy létezem. Ezen majd igyekszünk változtatni… Igazából ez négyéves koromban kezdődött, amikor a kakaómat és a kis katonákat eszegettem reggel és a Kölyök Klubnál megláttam.

Akkor, ott elrabolta a szívemet. Remélem, hogy amikor beérünk a célba elsőként, akkor egy kicsit nagy mellénnyel megkérdezhetem, hogy nem akar–e az elsővel egy kicsit vacsizni

– mondta még az első versenynapon Bruno, aki aztán Kempf Zozóval valóban elsőként teljesítette az első távot, de nem volt elég bátor, hogy elhívjon egy férjes asszonyt vacsorázni.