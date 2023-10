Ördög Nóra idén is folyamatosan forgatott, ami annyit jelent, hogy ő bizony akkor is rögzítette, mi történt Mexikóban és Guatemalában, amikor a TV2 kamerái éppen nem forogtak. Így például felvette azt is, amikor a stáb tagjai megkóstoltak a helyiek kedvelt italát, a mescalt, amit legalább annyiféle ízesítéssel készítenek, mint amennyivel mi magyarok a pálinkát.

Ördög Nóra kihagyta a helyiek kedvenc italát Fotó: YouTube

Csótányos, kígyós, bogaras...

Persze Mexikóban egy picit mást éreznek finomnak, vagy ízletesnek, mint mi, így Nóráék nem találtak sem barack, sem, körte, sem törköly mescalt a kínálatban. Kóstolhattak viszont többféle pókosat, kígyósat és a bátrabbak még a csótányos verziót is megízlelhették. Maradjunk annyiban, hogy a mosolyok nem minden esetben őszinték, bár abban mindannyian egyetértettek, hogy az ital alapvetően jó ízű az ereje pedig nem tudja felvenni a versenyt a mi hungarikum italunkkal.

Ördög Nóra tartalmait idén is érdemes lesz követni, hiszen a tőle megszokott módon egy új szemszögből mutatja be a TV2 kalandreality-jét és természetesen az országokat is, melyeken át az út vezet. Az Ázsia Expressz műsorvezetője persze az Instagram követőit sem hagyja cserben, így várhatóan ott is számos tartalommal találkozhatnak majd a követői.