„Elfogyott a türelmünk...” – nehéz helyzetbe került az Ázsia Expressz két sztárja

Szombat este elstartolt az Ázsia Expressz negyedik évada, s már rögtön az első adásban kiderült, hogy idén sem lesz hiány feszültségből, kiborulásokból és szorult helyzetekből. Még Kecskés Enikő és Kafi számára sem, akik bár félelmek nélkül és önbizalommal tele vágtak neki Amerika felfedezésének, gyorsan rájöttek, hogy nem tudják, mire is vállalkoztak pontosan.

Kecskés Enikő és Kafi megszenvedték a stoppolást Mexikóban (Fotó: Szabolcs László)

„Féltékeny voltam a szereplőkre”

Mielőtt még rátérünk arra, hogy mi okozott fejfájást a két szépségnek Mexikóban, kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy mégis miért vállalkoztak erre az emberpróbáló feladatra. Nos, mint kiderült, minden Enikő ötlete volt, aki már tavaly is irigykedve nézte celebpárokat a tv előtt.

Emlékszem, tavaly betegen ültem a tv előtt, és néztem az Ázsia Expresszt. Nagyon féltékeny voltam a szereplőkre, mert én is ott akartam lenni köztük. Persze a családom tök hülyének nézett. Én viszont velük ellentétben nem a szenvedést láttam, hanem azt, hogy milyen jól néznek ki, és milyen jó dolguk van a versenyzőknek

– kezdte nevetve a Borsnak a 2018-as Miss Universe Hungary nyertese, aki testvérének köszönhetően imádja a kihívásokat, ha pedig versenyzésről van szó, nem ismer lehetetlent.

– Én nagyon szeretem a kihívásokat, és egyébként is fiúsabb csajnak gondolom magam, hiszen fiútesó mellett szocializálódtam. Ebből adódóan vonzanak a versenyhelyzetek, és kevés olyan dolog van, ami meglepetést tud okozni. Az Ázsia Expressznek is ennek fényében vágtam neki, nem volt bennem különösebb félelem sem. Talán egyedül a bogarakkal és a békákkal kapcsolatban van rossz érzésem, de a verseny hevében el tudom engedni ezeket fóbiákat – árulta el a szépségkirálynő, akinek végül az okozott gondot, amiről nem is gondolta volna...

Mindig is szeretett volna az Ázsia Express-ben szerepelni. (Fotó: Szabolcs László)

Nem ment minden zökkenőmentesen

Valljuk be, egy idegen országban stoppolni és bekönyörögni magunkat valahova éjszakára nem olyan egyszerű, mint ahogy azt sokan képzelik. Erre Enikőék is gyorsan rájöttek, miután a két szép szemükért senki sem akart megállni az utakon.

– Nem féltem sem a stoppolástól, sem attól, hogy be kell kopognom idegenekhez. Igaz, ezeket úgy képzeltem, hogy minden pikk-pakk menni fog, és Kafival azonnal találunk magunknak fuvart és tetőt a fejünk fölé. Utólag már látom, hogy ez egy téves elképzelés volt, hiszen volt, hogy órákat kellett várnunk arra, hogy valaki megálljon nekünk – mesélte a csinos modell, hozzátéve: bizony előfordult az is, hogy eltörött a mécses, és olyanokat mondtak egymásnak, amit utólag megbántak.

Voltak olyan pillanatok, amikor elfogyott a türelmünk, és egymáson vezettük le a feszültséget Kafival. Persze tudtuk, hogy ez a verseny hevében történt, így nem is vettük fel. Hagytunk időt arra, hogy kitomboljuk magunkat, majd újult erővel folytattuk a versenyt

- tette hozzá Enikő, ma este pedig kiderül, hányadikként sikerül beérniük az első befutón.