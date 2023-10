Elbúcsúztak a TV2 sztárjai, nekik ért véget az Ázsia Expressz

Ha péntek, akkor hajsza! Ezt jól tudják az Ázsia Expressz versenyzői is, ezúttal pedig Sipos F. Tamáson és Danin, Alekoszon és Rékán, illetve a legtöbb szavazatot kapott Hegyes Bercin és Fannin volt a sor, hogy megküzdjenek a bennmaradásért.

Természetesen, most sem volt könnyű dolguk!

A harmadik hajszához érkezett az Ázsia Expressz (Fotó: TV2)

Öröm és bánat

Mivel a hajszára a többiek Hegyes Berciéket küldték, ezért Kafi és Katinka, illetve Enikő és Zsuzsi párosa fellélegezhet, hiszen teljesítették a hetet. Ez azt jelenti, hogy a következő versenynapot már az eredeti felállásban kezdhetik meg. Amíg ezen a lányok örömködtek, a többiek "élet-halál" harcot vívtak a bennmaradásért. A küzdelem kifejezetten feszült volt. Berciék is sokat bosszankodtak, de Siposéknál sem volt felhőtlen a helyzet. Alekoszék pedig csak hozták a formájukat.

Bár a Dancing with the Stars táncosa végig azt hitte, hogy utolsónak fognak beérni barátnőjével, alaposan meglepődött, mikor kiderült, hogy ők teljesítették elsőként a hajszát. Így már csak az volt kérdés, hogy a görög csődör vagy magyar zenész fut be másodikként.

Nos, előbbi örülhetett a végén, azaz Siposéknak a harmadik héten búcsúzniuk kellett!

Szorosabb lett a kapcsolatuk

Sipos F. Tamás és fia nem volt csalódott az eredményt látván, inkább hálát éreztek, hogy eddig itt lehettek a versenyben. Sőt, számukra ez egy apa-fia terápia volt, ami felidézte a régi, szép időket. Az utóbbi években ugyanis már nem jutott ennyi közös kaland, mint most.

Régen a Danival nagyon sok kalandot éltünk át együtt, de az utóbbi években felnőtt már, és nem ért rá annyit apuzni. Hiányzott, hogy ennyi időt töltsünk együtt. Szorosabb kapcsolatra tettünk szert

– fogalmazott a zenész.