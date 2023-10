Ennyi volt! Sírva búcsúzott a TV2 sztárja

Ha péntek, akkor hajsza! Ezt jól tudják az Ázsia Expressz versenyzői is, de legfőképp Kecskés Enikő és Kafi, Sipos F. Tamás és Dani, illetve Pető Brúnó és Kempf Zozo párosa, akik számára a bennmaradás volt a tét. Egyiküknek sem volt könnyű dolga, hiszen az emberpróbáló feladatok mellett bizony konfliktusból is akadt bőven… Brúnó és Sipi most már sokadjára szólalkozott össze, sőt... Majdnem tettlegességig fajult a dolog, ugyanis az 59 éves énekes, annyira rossz néven vette a fiatal sztár szemtelenkedését, hogy felé is rúgott.

A feszültség viszont érthető, hiszen komoly volt a tét a versenyzők számára...

Az egyik párosnak ismét búcsúznia kellett

Fájdalmas búcsú

A verseny kifejezetten szoros volt, azonban Brúnóék és Siposék megelőzték Kafiékat. Így tehát, a modellek harmadikként értek be, azaz búcsúzniuk kellett az Ázsia Expressz versenyéből!

Láthatóan nagyon rosszul érintette őket a dolog, s bár a többiek előtt megpróbálták leplezni a csalódottságukat, Enikőnél nem sokkal később eltört a mécses...

Sajnáljuk, hogy rövid lett az utunk, de azért jó, hogy eljöttünk, jó élmény volt. Nem bánjuk egyáltalán, hogy így alakult, de nyilván jobban örültünk volna, ha több játékon részt vehetünk

– mondta Kafi, amit Enikő sírva hallgatott végig. Bár annyit még hozzátett, hogy egyetért a barátnőjével, az arca inkább azt sugallta, hogy mélységesen csalódott... Még a csapattársa sem tudta megvigasztalni.

