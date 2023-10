Ambrus Attila: Ha sz*r ember vagy, úgy is fogod végezni

Az idő kerekét nem lehet visszaforgatni. Amit bánok, hogy voltak bűntársaim, mert ha nincsenek, lehet, hogy el sem kapnak, mondjuk az is lehet, hogy már nem is élnék. Viccet félretéve azt gondolom, hogy ez így volt kerek. Voltam fönt, voltam lent, voltam mindenféle mélységben és az élet pont erről szól. Ahhoz, hogy értékelni tudjál bármit is, meg kell égetned magadat