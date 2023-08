„Sokáig biodíszlet voltam a fiam életében” – Ambrus Attila megindító vallomást tett

Már tíz éve alkot egy párt Ambrus Attila és a felesége, Réka. A kerek évforduló alkalmából a házaspár négy napra elutazott Görögországba, ahol ismét belekóstolhattak abba, hogy milyen kalandos az élet.

Ambrus Attila és felesége, Réka - Fotó: HOT

– Sok helyre megyünk a gyerekekkel, de öt év után most először jutottuk el oda, hogy kettesben utazzunk el nyaralni. Szerencsére Anna és Magor imádnak a nagyszüleiknél lenni, így ebből nem volt gond – kezdte a hot!-nak Réka. – Attival mindig is tudtuk egymást motiválni, és feszegetni a határainkat. Ez most is így volt: az egyik strandon hatalmas volt a tömeg, mellette pedig volt egy szikla. Arra gondoltam, ha átmászunk rajta, ott tuti lesz egy jobb strand. A szikla másik oldalán hegymászókötél volt, nagyjából 15 métert kellett ereszkednünk. Hatalmas adrenalinlöket volt, a másik oldalon pedig valóban volt egy hatalmas strand, ami csak a miénk volt.

Sokat versenyeznek a szülők

A Viszkis és a felesége már a kapcsolatuk eleje óta igyekeznek a legjobbat kihozni egymásból, és alkalomadtán a mai napig versenyeznek. Hogy még izgalmasabb legyen a megmérettetés, különböző ajándékokat találnak ki a győztesnek!

– Az íjászversenyt én nyertem, ezért cserébe ő mosogatott el – árulta el az édesanya, majd hozzátette: egy úszóverseny aratott győzelméért Attila egy whiskyt kért.

A házaspár kislánya, Anna 2019-ben született, majd 2021-ben érkezett a meglepetés Magor személyében.

– A második gyerek egyfajta könnyedséget hozott az életünkbe. Azóta Anna is sokkal bújósabb lett, és annak ellenére, hogy csak két és fél év van közöttük, óvja és félti a kisöccsét – folytatta Réka.

A fűnyírás lett a közös hobbi

Attila kerámiaüzlete a szabadulása óta folyamatosan szárnyal, rengeteg vásáron vesz részt, sokan keresik meg egyedi kérésekkel, és önkormányzatok is meghívják, hogy megismertesse a gyerekekkel ezt a munkafolyamatot.

– Ezeken a napokon csak a gyerekekkel foglalkozom, akik úgy mennek haza, hogy van sikerélményük. Nagyon lelkesek, általában a szüleiknek készítenek valamilyen ajándékot – magyarázta Attila, aki idővel a saját gyerekeivel is szeretné megismertetni a kerámiázást. – Egyelőre még kicsik hozzá. Anna leginkább összevissza festeget; mást se csinálok, csak takarítok utána! – nevetett.

A kicsivel azonban már most, alig kétéves korában kialakult egy olyan közös tevékenységük, amire az édesapa egyáltalán nem számított: napi szinten együtt nyírják a füvet!

– Sokáig biodíszlet voltam a fiam életében, a feleségem volt az első célpont, leginkább hozzá bújt. Azonban elkezdte érdekelni a fűnyírás, de annyira, hogy már naponta kéri, hogy indítsam be a fűnyírómat, amíg ő a műanyag nyíróját tologatja mellettem. Már most ismeri a gép részeit, tudja, hogyan kell beindítani, mi mire való. Szerintem ha így halad, háromévesen már a rendes fűnyírót is oda merem adni neki! – tekintett a jövőbe a Viszkis.

Együtt jelennek meg a vásárokon

Réka tizenkét évvel ezelőtt hozta létre a saját hagyományőrző ruhamárkáját. Folyamatosan járja a vele a különböző vásárokat, nem sokára divatbemutatója is lesz!

– A honfoglalástól napjainkig megtalálhatók a ruhákon a különböző népművészeti motívumok. Több száz termékünk van, a ruhákon kívül kiegészítőket is készítünk, például táskákat. Kizárólag magyar alapanyagokat használunk. Augusztus 20-án a Budai Várban lesz divatbemutatóm, emellett 17-étől 20-áig Balatonboglárra lesz kitelepülve a márkaboltunk, Attila kerámiastandja mellett.

