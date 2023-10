"Tiszteletlen vagy..." – egymásnak feszült Tóth Dávid és Alekosz

Azt kijelenthetjük, hogy az Ázsia Expressz idei évada tele van izgalmakkal! Gondoljunk csak arra, mikor le kellett állítani a forgatást, mert veszélybe kerültek a versenyzők, s még a felfegyverkezett rendőrök is tiszteletüket tették. Vagy idesorolhatjuk Alekoszt is, aki szinte mindenkivel összeveszett már, még a saját párjával, Rékával is. Ezúttal is ő lesz a porondon, most viszont nem a barátnőjét, hanem a legnyugodtabbnak tűnő ellenfelét hozta ki a sodrából.

Tóth Dávid nem kímélte Alekoszt (Fotó: TV2)

Bizony, Tóth Dávidról van szó, akit még sosem, vagy csak nagyon ritkán láttunk bosszankodni. A görög hősnek azonban még azt is sikerült elérnie, hogy az olimpikon felkapja a vizet. S, hogy miért? Azonnal mondjuk!

"Tiszteletlen vagy..."

Az egykori Nagy Ő kerek-perec elmondta, hogy elege van Alekoszból, főként azért, mert tiszteletlennek tartja. Dávid ugyanis észrevette, hogy amíg mások gratulálnak egymásnak, addig a hellén híresség még a zsebéből sem veszi ki a kezét.

Ha valaki megnyer mondjuk egy medált, akkor én azt vettem észre, hogy itt mindenki megtapsolja. Te zsebre tett kézzel állsz

– fakadt ki az olimpikon, és persze azonnal jött a válasz is.

– Megkérdezhetted volna az okát – vágott vissza Alekosz, de Dávidot ez cseppet sem érdekelte. Övé volt az utolsó szó!

Hát, tiszteletlen vagy...

– szúrt oda a kajakos, miközben látványosan megfagyott a levegő a forgatáson. Senki egy szólt nem szólt...

De hogy ehhez mit szólt Alekosz, kiderül ma este az Ázsia Expressz műsorában!