A görög származású botrány- és valóságshow-hős nem hazudtolja meg magát a szombaton startoló Ázsia Expressz-Felfedezzük Amerikát című műsorban sem. Már az első adásban kemény kritikát fogalmaz meg a vetélytársaival szemben, amivel egyértelművé teszi, hogy nem barátkozni utazott Mexikóba.

Alekosz és Réka is megfontoltan pakoltak – Fotó: TV2

„A csapatársaimnál intelligencia nincsen…”

Alekosz, aki barátnőjével, vagy ahogy ő fogalmaz: a segédjével vágott bele a TV2 kalandreality-jébe, a játék első napján kijelentette: „A csapatársaimnál intelligencia nincsen…” Hogy mire alapozta ezt a bántó és kissé elhamarkodott ítéletet, arról maga Alekosz mesélt a Borsnak.

– Az intelligens ember egyik ismérve, hogy megfigyeli az ellenfeleit. Én ezt már a repülőtéren elkezdtem, ahová mindenki hatalmas bőröndökkel érkezett. Ez ékes bizonyítéka az intelligencia hiányának, hiszen mindannyian tudtuk, hogy mire vállalkoztunk és azt is, hogy egy hátizsákban el kell majd férjünk az utazásunk alatt.

Éppen ezért én egy régi, még a Magas-Tátrában beszerzett hátizsákkal érkeztem és Réka is csak egy közepes bőröndöt hozott.

Persze ő is nagy elánnal kezdte a pakolást, de szerencséjére ott voltam és elmagyaráztam neki, hogy mik is a felesleges dolgok, így végül negyedannyi cucca lett, mint amennyit eredetileg tervezett – magyarázta lapunknak Alekosz, aki még egy számára fontos észrevételt tett a csapat mexikói érkezése után, ami véleménye szerint szintén megalapozza az erős kritikája igazságát.

Egy korty víz és kezdődhet a csevegés – Fotó: TV2

„Lassan élnek és lassan is beszélnek...”

– Szintén intelligencia kell ahhoz is, hogy előre felmérjük, hogy az adott országban, ahová érkezünk, milyen természetű és habitusú emberek élnek. Az Ázsia Expresszben ráadásul ennek sorsdöntő jelentősége van, hiszen rengetegszer kellett segítséget vagy útbaigazítást kérnünk a helyiektől. Hogy milyenek a mexikóiak? Pont olyanok, mint a görögök… Vagyis nyugodtak, megfontoltak, higgadtak. Lassan élnek és lassan is beszélnek, így én is pontosan így viselkedtem velük. Ahogy figyeltem a többieket, ők kapkodtak, hebrencskedtek és sürgetőleg léptek fel a helyiekkel szemben. Ezért többször keveredtek félreértésekbe és ennél fogva többen el is tévedtek – folytatta a híresség, aki arra a kérdésre, hogy milyen nyelven kommunikált Közép-Amerikában, meglepő választ adott. – Természetesen szép anyanyelvemen beszéltem velük, és bizony értették. A magyar nyelv a világ egyik, ha nem a legrészletgazdagabb nyelve, és ha bárkihez kellő türelemmel beszélek, az tudni fogja, hogy mit is szeretnék tőle.

Még kérdéseket is kaptam a nyelvünkről, mert annyira tetszett nekik

– magyarázta Alekosz.

Völgyi Zsuzsi és Kunovics Katinka megszenvedték a cipekedést – Fotó: TV2

Egy testépítő nem cipel bőröndöt és kész...

Na persze nem csak a görögnek alakult ki véleménye a többi játékosról, de nekik is róla. Völgyi Zsuzsi nem is hagyta szó nélkül, amikor látta, hogy Alekosznak esze ágában sem volt segíteni a bőröndöt cipelő barátnőjének. A szombati első adásban meg is jegyezte, hogy mennyire nem tartja ezt helyénvalónak.

– Ilyen úriembert a világon nem láttunk, hogy az asszony így erőlködve viszi a bőröndjét, Alekosz meg megy lazán az atlétába. Láttatok már ilyen úriembert!? Milyen már ez? – mondta az énekesnő, aki a Borsnak is elmondta véleményét a látottakról. – Már bocsánat, de ilyet én még nem láttam. Az a szegény lány cipekedett, Alekosz pedig csak nézte.

Ilyet egy férfi nem csinál, így az én szememben ez a pasi bizony nem férfi!

Nálunk, romáknál markánsan megvannak a férfi és női szerepek, és ezek bizony sok pontban eltérnek az átlagosan elfogadottól, de arra mindenki mérget vehet, hogy egy roma férfi sosem hunyna szemet egy ilyen helyzet felett, vagyis nem hagyná, hogy az asszonya meggebedjen – fogalmazott lapunknak Völgyi Zsuzsi, akinek szavaira Alekosznak kész válasza volt.

– Zsuzsinak akár igaza is lehetne, de nincs! Neki ugyanis fogalma sincs a miértekről, ami esetünkben elég fontos tényező. Ismerem a szokásjogot, mi több, volt is gyerekszobám, de amióta profi módon építem a testem, új szabályok léptek be az életembe. A bőröndcipekedés módosítja az izomcsoportokat, melyeket gondosan építek. Ezt Réka is tudja, ezért számára természetes volt, hogy segít nekem – fogalmazott Nagy Alekosz.