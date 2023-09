Ennyi volt? Máris visszatér a színpadra az énekléstől visszavonult Tóth Andi

Ismét színpadon láthatjuk-hallhatjuk énekelni Tóth Andit: a botránhősnő kétségtelenül sokszor kavarta fel az állóvizet maga körül az elmúlt hónapokban, azt azonban nem lehet elvitatni tőle, hogy nagyszerű hangja van (azért ne eledjük: nem véletlenül nyert meg egy országos tehetségkutatót!), dalai pedig rendkívül egyediek, és hiányoznak a hazai zenei palettáról. Épp ezért sajnálták rendkívül sokan, amikor nem is olyan rég, gyakorlatilag pár hónappal ezelőtt bejelentette: visszavonul az énekléstől.

Tóth Andi ismét színpadra lép és mikrofont ragad Fotó: Máté Krisztián

Akkor úgy tűnt, nem kell őt félteni, nem fog teljesen eltűnni, látjuk őt a tévében, és megáll a saját lábán, hiszen épp akkor indított saját ruhamárkát. Sajnos azonban nem feltétlenül úgy alakultak a dolgok, ahogy ő tervezte, sokak szerint ugyanis jóval borsosabb volt az említett ruhadarabok (jellemzően sima, feliratos pólók) ára, mint azt sokan kifizették volna, ráadásul maga a (volt) énekesnő sem viselte jól a kritikát, és sajátos, csípős stílusában válaszolt az őt, illetve az árképzését ért támadásoka. Emellett a versírás terén is megtette első szárnypróbálgatásait, ugyanakkor többen még mindig volt szerelme, Marics Peti kapcsán emlegetik sokat. Mindeközben érezhető, hogy egyre többen hiányolják: a nézők egy része például szívesen látná őt a Dancing with the Stars zsűrijében. Alighanem ők lesznek a legboldogabbak, ha megtudják: ugyan nem ott, de egy másik műsornak köszönhetően ismét láthatjuk a TV2-n, ráadásul hallhatjuk énekelni is.

Tóth Andi visszatér

Tóth Andi szombaton ugyanis a TV2 legújabb zenei show-jában, a Mutasd a hangod! szombati adásában lép színpadra, és igen, énekelni is fog, ráadásul nem is egyedül, hanem duettben. Hogy kivel, az még titok, olyannyira, hogy az számára majd csak a fellépése előtti percekben derül ki.