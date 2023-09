Őket akarják látni a tévénézők a Dancing with the Stars zsűrijében

Októberben már a negyedik évaddal tér vissza a TV2 képernyőjére a nemzetközi sikerű táncos showműsor, a Dancing with the Stars, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra és mérik össze tánctudásukat hétről hétre. A versenyzők kilétét már hetekkel ezelőtt el kezdték találgatni a netezők, a csatorna bejelentését ehhez mérten hatalmas várakozás előzte meg. Végül múlt héten kiderült: a nagysikerű produkcióban többek között tánccipőt húz Radics Gigi, Király Linda, Krausz Gábor, T. Danny és Marics Peti is. Már csak az a kérdés, hogy a színházi kötelességei miatt a show-ból kimaradó Bereczki Zoltán helyét ki veszi át a zsűriben.

Egyelőre nem tudni, ki lesz a távozó Bereczki utódja (Fotó: Origo)

A nézők már döntöttek, kit akarnak

A Dancing történetében már többször volt zsűritagcsere, de a harmadik évad ítészei voltak a nézők kedvencei. Az Ördög Nóri, Szente Vajk, Bereczki Zoltán, Juronics Tamás négyesben bár ketten is újak voltak, hamar kialakult az összhang, így nagyon nehéz dolga van a színész-énekes helyére új ítészt kereső csatornának.

Bereczki Zoltán ugyanis két évad után kiszáll a műsorból, színházi tevékenységei miatt nem tudta vállalni az új szériát a hírek szerint. De, hogy ki ül le a negyedik zsűri székbe, egyelőre még a TV2 sem tudja, nem zárult le a keresés. Még az is előfordulhat, hogy rendhagyó módon idén három ítész lesz.

Mindenesetre ahogy az lenni szokott, a tévénézőknek határozott elképzelései vannak Bereczki Zoltán utódjáról. Az internetes kommentek alapján rengetegen szeretnék Tóth Andit látni a megürült székben, mondván a kivételes hangú énekesnő már bizonyított a Dancing színpadán, Andrei Mangra oldalán megnyerte a második évadot. Arról nem beszélve, hogy a Sztárban sztár kilencedik szériájában már ítészként kapott szerepet és megállta a helyét a rutinos zsűritagok mellett. Ez a verzió persze igen pikáns tudna lenni a versenyzőként táncoló exe, Marics Peti miatt.

Ugyancsak plusz pikantériát adna a műsornak a netezők másik befutója, Molnár Andi. A gyönyörű táncosnőt közel húsz éve ismerik a nézők, és sokan imádták a DWTS zsűrijében is, ahol tavaly új szerelme, Szente Vajk váltotta.

De felmerült a TV2 képernyőjén nemrég újra feltűnő Liptai Claudia neve is, aki múlt héten a Mutasd a hangod! műsorában is zsűriként tűnt fel, és korábban több TV2-es zenei műsorban is hétről-hétre kifejtette a véleményét.