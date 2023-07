Aggasztó kilátások: minden pénzét elveszítheti Tóth Andi

Oversize ruhák tervezését és piacra dobását tervezi Tóth Andi. Erről beszélt korábban a Backoff Instagram-oldalára feltett kérdezz-felelek videókban. Sokan már a kommentekben is betámadták a korábbi énekesnőt, hogy biztos a pénz miatt indítja a vállalkozását. Tóth Andi egyszerűen kezelte le az ilyen hangokat, amikor azt mondta, hogy ha a pénz számítana, akkor továbbra is énekléssel és haknizással keresné a kenyerét. Helyette influenszerként, a reklámbevételeiből él jelenleg, illetve dolgozik, több tévéműsorban is láthattuk az elmúlt időszakban. Új vállalkozásának, a Backoffnak pedig ő fogja írni a reklámzenéjét, és ő is fogja felénekelni.

Tóth Andi nagy fába vágta a fejszéjét /Fotó: Szabolcs László

Tóth Andi három havonta szeretné, hogy érkezzenek új szettek, ez persze a beszállítóktól és az évszakoktól is fog függeni, illetve attól, hogy mennyi idő alatt tudják megtervezni az új darabokat. Kevesen tudják róla, de az énekesnő művészeti suliba járt, rajz szakra, és divattervezőnek indult, mielőtt befutott volna előadóként. Ráadásul a divatszakmáról tudni kell, hogy egy nagyon drága befektetés, ami nem is biztos, hogy megtérül. Erről beszélt a Merő Péter divattervező, amelyből az Origo emelt ki pár fontosabb részletet:

Jelenleg szinte mindenki divattervező szeretne lenni, mert azt gondolják, menő és könnyű ezt csinálni, pedig valójában ez egy kemény szakma. Nagyon sokan bontogatják a szárnyaikat, de kevesen vannak, akik fenn is tudnak maradni. Ahhoz ugyanis, hogy valaki hosszabb távon sikeres ruhamárkát tudjon működtetni, nem elég egy kollekció, folyamatosan piacra kell dobni újabb és újabb darabokat, és azoknak olyan üzenetet hordozniuk, amely egyedi, mégis sokan tudnak vele azonosulni

– fejtette ki a divattervező. Hozzátette -