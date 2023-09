"Biztos összejöttök, annyira egymáshoz illetek" – a rajongók máris összehozták T.Danny-t és Lissák Laurát

T. Danny és Lissák Laura egy párost alkot a Dancing with the Stars-ban, az énekes már most táncoló léptekkel közlekedik mindenhová. A fiatal tehetséges énekestől a mozgás nem áll távol, koncertjein is előszeretettel felszántja a színpadot. Igaz, azt saját bevallása szerint is inkább ugrálásnak lehet nevezni, semmiképpen sem koreográfiának. Ráadásul a Dancing with the Stars-ban profi táncos lesz a partnere, a gyönyörű, szexi Lissák Laurának még azt is megengedi, hogy a próbákon irányítsa. A rajongók szerint már most látszik, mekkora összhangban van az énekes és párja…

Újra rátalál a szerelem T. Dannyre?

Nemrég írtunk róla, hogy az a pletyka járja: a tinibálvány énekes és modell párja nemrég szakítottak. Persze Telegdy Dani nagyon fiatal még, ráadásul a lányok kedvence, nem kell aggódni, hogy sokáig a szinglik táborát erősíti. A szintén nemrég szakító Krausz Gáborhoz hasonlóan, az ő számára is terápia lehet a műsor, a sok próba, a szinte egész napos elfoglaltság egészen november közepéig.

Főleg, hogy az egyik legszebb táncoslány lett a partnere Lissák Laura személyében, aki ebben az évadban nagyon izgult, kivel alkot majd egy párt. Aki amikor megtudta, hogy a tinikedvenc T. Danny az, majdnem elájult. Szóval minden adott a páros sikeréhez, a rajongók nagy-nagy örömére.

„Ti vagytok a kedvenceim, nektek kell nyerni”

„Ha nem ti nyeritek, nincs igazság”

„Olyan szépek vagytok együtt, két összeillő ember”

„Biztos összejöttök, annyira egymáshoz illetek, látszik megvan a kémia” – kommentelték a páros bejelentését a műsor Instagram-oldalán.

Az mindenesetre már látszik így az első heti próbákon is, hogy T. Danny és Laura is nagyon elszántak, nyerni akarnak. Ebben is összhangban vannak, mint már a mozdulataikban is, amit a TikTok-ra feltöltött videóban meg is mutattak.