„Próbálok odafigyelni, hogy ne feszítsem túl a húrt” – Csuti ügyel arra, hogy kedvesét ne érintse rosszul a DWTS-ban való szereplése

Mint ahogy arról már beszámoltunk, októberben a negyedik évadával tér vissza a TV2 képernyőjére a Dancing with the Stars, a műsorban pedig ezúttal is hírességek lépnek majd a táncparkettre egy-egy profi táncos kíséretében. A versenyzők között mindenki megtalálhatja a maga kedvencét, hiszen olyan válogatott társaságnak szurkolhatunk majd, mint Radics Gigi, T. Danny, Sydney van den Bosch, Simon Kornél, Hunyadi Donatella, Marics Peti, Király Linda, Eszenyi Enikő, Krausz Gábor vagy éppen Szabó András Csuti.

Csuti szerelmével és megbeszélte a Dancing with the Starsban való szereplését Fotó: Tv2

Utóbbi a Mokka vendége volt, ahol párkapcsolata mellett a műsorról is beszélt, mint kiderült nagyon jól érzik magukat a szerelmével, Sudár Biankával, kapcsolatukban most egyszerűen minden összhangban van. Éppen ezért a napokban fel is röppentek olyan pletykák, miszerint Csuti már el is jegyezte új kedvesét, az influenszer azonban lapunknak cáfolta, hogy bármi ilyesmi történt volna.

A Mokkában rövid idő után a Dancing with the Stars is szóba került, így adta magát a kérdés Csuti felkéréséről, hogy hogyan érez kedvese azzal kapcsolatban, hogy párjának hónapokig egy gyönyörű nő testközelségében kell majd töltenie a mindennapjait. Az influenszer szerint valóban téma volt náluk, azonban mielőtt elvállalta volna a felkérést egyeztetett Biankával.

Egyeztettem róla vele előtte. Nyilván nem tudtam volna elvállalni akkor, ha ez nekem hónapokon keresztül egy olyan problémaforrás lett volna az intim szféránkban, aminél láttam volna, hogy ő ebben kényelmetlen és egy picit szorong amiatt, kit ölelek, hogy ölelek, mennyire van közel hozzám. Ez a része azt gondolom, rendben van. Nyilván próbálok odafigyelni, hogy ne feszítsem túl a húrt

– fogalmazott az üzletember, aki azt is elárulta, komolyan veszi a felkérést, ezért rengeteget próbál, van, hogy napi négy órát is gyakorol a táncpartnerével.