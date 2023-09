Eddig tartott a barátság? Az Instagramon üzengetnek egymásnak Marics Petiék

Kicsi a hazai popszakma, ezért nem csoda, hogy a különböző műsorok szereplői, versenyzői jól ismerik egymást, sőt barátok is. Így van ez a Dancing with the Stars idei, negyedik évadában is, ahol a köztudottan nagyon szoros kapcsolatban lévő Marics Peti és Telegdy Dániel, vagyis T. Danny ellenfélként mérik majd össze tehetségüket…

T. Danny Lissák Laurával szeretné legyőzni Marics Petiéket

Mennyit bír ki Marics Petiék barátsága?

Évek óta nagyon jó barátságot ápol T. Danny a ValMar duóval, gyakran lépnek fel egymás koncertjein, ráadásul közös daluk is van. Dani ott volt akkor is, amikor Marics Peti élete első, telt házas, Budapest Parkos buliján a legelső szám felénél elesett és eltörte a bokáját. A rapper természetesen azonnal rohant hozzá a színpadon segíteni.

Sok időt is töltenek együtt, legyen szó bulizásról vagy közös zenélésről. Éppen ezért felmerült a kérdés, vajon milyen hatással lesz a Dancing with the Stars a barátságukra?

Főleg, hogy T. Danny már a sajtótájékoztatón kijelentette: számára a „verseny, az verseny” és nem érdekli, kit kell legyőznie. Ez náluk családi vonás, mivel az énekes testvére, Telegdy Ádám is olimpikon úszó.

Vele szemben Maricsról köztudott, hogy nála a barátok állnak az első helyen. A két tehetséges énekes mindenesetre már gőzerővel próbál az első adásra, hosszú órákat töltenek táncpartnerükkel a próbateremben. A versenyszellem már mindkettejükben beindult. Barátság ide, vagy oda, egyfolytában beszólogatnak egymásnak Instagram oldalukon. Persze, aki ismeri őket, az egyből leveszi, hogy csak csipkelődésről van szó, nem komoly ellenségeskedésről.

