Íme a lista! Mutatjuk a Mutatjuk a Dancing with the Stars legújabb évadának versenyzőit

Októberben a negyedik évadával tér vissza a TV2 képernyőjére a nemzetközi sikerű táncos showműsor, a Dancing with the Stars, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. A TV2 lenyűgöző produkciójában többek között tánccipőt húz Radics Gigi, Eszenyi Enikő, Krausz Gábor, T. Danny és Marics Peti is.

Lerántották a leplet a várva várt listáról: kiderült, kik lesznek a Dancing with the Stars idei évadának versenyzői! Három éve töretlen népszerűségnek örvend a BBC Studio, Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának magyar szériája a TV2-n Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András műsorvezetésével. A folytatásra nem kell sokat várnia a rajongóknak, hiszen október 14-től megkezdődik a küzdelem a legjobb táncospár címért.

„Álomcsapat állt össze"

"A TV2 műsorkínálatában mindig kiemelt helyet foglaltak el az élő showműsorok, amelyek a nézők körében is hatalmas népszerűségnek örvendenek. A Dancing with the Stars három sikeres évad után idén szintet lép, a showműsor Katona Andor személyében új kreatív producert kapott, megújul a díszlet és azt gondolom, hogy a hírességek névsorát nézve egy igazán különleges és izgalmas negyedik évad vár ránk, egy igazi álomcsapat állt össze" – mondta Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója.

Íme a Dancing with the Stars női versenyzői

A Dancing with the Stars negyedik évadában tíz híresség lép táncparkettre párjával. Nívós sajtóeseményen leplezték le magukat a versenyzők: tapsvihar keretében léptek elő páronként, élünkön Radics Gigivel. Az aranytorkú énekesnő nemrég vált el kislánya apukájától, a tánc egyfajta gyógyulás a számára. Gigi táncpartnere Baranya Dávid, show- és musical-szólótáncos, a Dancing with the Stars harmadik évadának döntőse.

Egy másik bombázó, Sydney van den Bosch is leleplezte magát: a TV2 Szerencsekerék című műsorának szerencselánya Ádám Csaba szlovák Országos Bajnok oldalán ropja majd. A csinos híres nők sora itt még nem ér véget: Kiszel Tünde egy szem lánya, Hunyadi Donatella klasszikus ének előadóművészként teljesedett ki, most Bődi Dénes showtáncos oldalán a tánctudását is megmutathatja. A nők táborát erősíti még Király Linda is, a jóképű táncbajnok Suti András oldalán. S akire talán a legtöbben kíváncsiak: Eszenyi Enikő hosszúidő után tér vissza a képernyőre! A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes művész, rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja tuti befutó oldalán táncol majd. Párja Hegyes Berci lesz, aki a Dancing with the Stars első és harmadik évadának győztese!

A férfiak mezőnye is erős

A legnagyobb ovációt alighanem Krausz Gábor megjelenése okozta. A válófélben lévő sztárséf nem a tánctudásáról híres, ám ezen a területen is bizonyítani szeretne! Párja, Mikes Anna világbajnok lesz.

De tánccipőt húz a vagány rapper, T.Danny is, partnere Lissák Laura, magyar Ranglista győztes, többszörös Országos Bajnok, koreográfus.

A sármos színész, Simon Kornél is tánccipőt húz, Szőke Zsuzsanna, ötszörös magyar bajnok hozza ki belőle a legtöbbet.

A tinilányok sem maradnak idol nélkül: a VALMAR egyik frontembere, Marics Peti is táncolni fog minden hétvégén, táncpartnere a dögös Stana Alexandra, háromszoros showtánc világbajnok lesz.

És ne felejtkezzünk meg Szabó Andrásról, vagy ahogy sokan ismerik, Csutiról sem: az üzletember, profi táncpartnere Tóth Katica országos bajnok lesz.

A TV2 látványos showműsorának kulisszatitkaiba idén is a produkció online riportere, Gelencsér Tímea kalauzolja majd a nézőket a TV2 Play oldalán.

