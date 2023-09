"A színpadtól az ágyig és vissza": sztárpárok árulták el a sírig tartó szerelem titkát

Létezik az örökkön örökké tartó szerelem? A tényleges "holtomiglan-holtodiglan"? Fogós kérdés, de lehetséges, hiszen vannak párok, akik be is bizonyítják ezt a kétkedőknek. Legyél civil, vagy celeb, nem számít ki vagy, a házasság nehéz ügy, hisz az élet tele van hullámvölgyekkel. Most összegyűjtöttük azokat a magyar és külföldi kedvenceidet, akiknél a szerelem igenis kiállta az idő próbáját.

Fotó: Pexels

„Szeretem az illatát, ahogy néz”

Egy hatalmas, és szenvedélyes szerelemben talált egymásra Korda György és Klárika. Ennek már majdnem fél évszázada, azonban még mindig „úgy” néznek egymásra, akár egy turbékoló gerlepár.

A szerelmünk elején kétféle utunk volt: a színpadtól az ágyig és vissza!

– nevette el magát a művész, de hozzá tette, hogy valóban így volt, mi több, ma is ugyanolyan gyönyörűnek látja a feleségét, mint 44 éve.

– Szeretem az illatát, ahogy néz, ahogy létezik körülöttem. Gondoskodik rólam, én pedig szeretem ezért – mondta hálásan és büszkén Gyuri bácsi.

Ma is ugyanúgy szeretik egymást, mint kapcsolatuk legelején (Fotó: Bors)

Nem tudnak egymás nélkül élni

Zoltán Erika és a nála hat évvel fiatalabb Kátai Róbert, művésznevén Robby D. a hazai sztárvilág egyik legösszetartóbb párosa, már három évtizede fülig szerelmesek egymásba. Szerelmük gyümölcse nem csak a munkájuk, a kettejük jól felépített karrierje, hanem Zoé is, a közös lányuk.

– A hosszú házasság titkát nem tudom, de ugye nekem van egy harminchárom éve működő kapcsolatom. Szerintem az első és alapvető tétel az, hogy már a legelején olyan kötődés alakuljon ki a két ember között, hogy azt érezzék: nem tudnának egymás nélkül élni – nyilatkozta nemrégiben az énekesnő a hot! -magazinnak, és úgy tűnik, náluk ez azóta is tart.

33 éve szeretik egymást (Fotó: Ripost)

„Összeolvad a TE meg ÉN”

Polgár Tünde ugyan még „csak” 23 éve van együtt a férjével, Polgár Árpáddal, elég sok tanulságos év is van mögöttük. A hullámvölgyek ellenére azonban meggyőződésük, hogy soha nem tudnak szakítani egymással, mert egymásnak teremtették őket.

– Egy párkapcsolat soha nem attól működik, hogy az egyik behódol vagy befogja, ha rossz irányba indul a másik. Attól pár- kapcsolat hogy a két fél 1 pár, kiegészítjük egymást. Sok meló, néha lemondás -de a lényeg, hogy mindig együtt- mert tudjuk, hogy a nap végén mindig csak az a fontos, hogy olyan szuszogjon melletted, akiért még mindig boldogan megdobban a szíved. Mert érzed, hogy a legfelemelőbb dolog, hogy összeolvad a TE meg Én, és csak az együtt számít – írta ki Tünde kedves szavait a házassági évfordulójukon.

Első látásra szerelem

Beckhamék, azaz David Beckham és Victoria Adams, 1997-ben mutatkoztak be egymásnak egy focimeccsen, és szinte villámcsapás-szerűen egymásba szerettek. Egy éven belül David megkérte Victoria kezét, majd nem sokkal később megszületett első gyermekük is. A 20 éves házasságuk alatt további három gyermeket fogadtak be a családba. Nemrégiben, pedig az egymásnak tett fogadalmukat is megújították: újra örök esküt tettek egymásnak. Úgy tűnik, az ő szerelmükön sem fog az idő vasfoga.

Fotó: mpi04

Mosolyszünettel is több, mint 20 év

Catherine és Michael Douglas is 20 éve, hogy egy pár alkot. 1998 augusztusában találkoztak először, a franciaországi Deauville-i Amerikai Filmfesztiválon, amikor nem is akárki: Danny DeVito bemutatta őket egymásnak. A sorsszerű találkozásból barátság, majd házasság lett, és két - már felnőtt- gyerek is. Ugyan 2013-ban volt egy kis mosolyszünet kettejük között, de sikerült megoldani a problémákat, így végül nem került sor a szakításra.

Beyoncé megbocsátott

Annak ellenére, hogy 2000-ben már találkoztak, Beyoncé és Jay-Z 2001-ben kezdett randevúzni egymással. Szenvedélyes kapcsolatukat csakhamar egy titkos esküvő is követte. Házasságukat sajnos megannyi botránnyal is összekapcsolták, és azt Jay-Z is elismerte, hogy 2017 júniusában megcsalta a feleségét, azonban a rapper igazán hálás lehet a gyönyörű Beyoncénak, amiért megbocsátott neki