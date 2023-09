„Nélküle semmi nem lenne olyan tökéletes” – hamarosan kimondják a boldogító igent Szabó Ádámék

Szabó Ádám és Farkas Jennifer kapcsolata nagyon gyorsan lépte a szinteket. Már a kapcsolatuk elején összeköltöztek, a zenész 4 hónap után eljegyezte szerelmét, és máris az esküvőt szervezik, ami lassan a célegyenesbe ér. A fiatal szerelmesek türelmetlenül várják a nagy napot, bár igyekeznek a legtöbb részletet titokban tartani, egy-két dolgot azért elárultak a Borsnak.

– Nagyon jól állunk a szervezéssel, de a dátumot nem szeretnénk elárulni – mosolygott sejtelmesen Ádám, aki azt azért elmondta, hogy már izgatottak a nagy nappal kapcsolatban.

Ádám és Jenni boldogabb, mint valaha Fotó: Camera Kft.

Sokan mondhatnák Ádám és Jenni kapcsolatára, hogy a rohamtempó miatt hamar vége is lehet. A pár igyekszik megcáfolni és megnyugtatni a kétkedőket, hogy egymásban megtalálták az igazit, aki mellett megállapodhatnak.

Nagyon boldogok vagyunk együtt, úgy érzem Jenni, akivel szeretnék örök életre együtt maradni. Az esküvőnknek most van itt az ideje, így nem habozunk. És azt gondolom fantasztikus párom van, így gyorsan el kell vennem, hogy ne csapják le a kezemről

– viccelődött a harmonikaművész, akitől menyasszonya vette át a szót.

– Számomra is Ádám a legesleg, nem kívánhatnék jobbat nála, nagyon szeretem! Nélküle semmi nem lenne olyan tökéletes – mesélt érzéseiről a fiatal menyasszony.

Azonban nem csak a magánéletükben van ekkora összhang. A zenei karrierjüket is együtt képzelik el. Ádám és Jenni Push the Jade-ként is összeforrtak, bár egyelőre csak feldolgozásokat mutattak be, elmondásuk szerint hamarosan saját dallal is érkeznek.

Ádám és kedvese hamar megtalálták az összhangot Fotó: Camera Kft. / hot! magazin

Különlegességgel készülnek a nagy napra

Ádám és Jenni nagy napjának nem csak a pontos dátuma rejtély, de a részleteket is titkolózás övezi. Ellenben azt elmondták, hogy a vendégeknek készülnek meglepetésekkel. Bár az egyiket elárulták, mindez mit sem von le az értékéből.

– Nagyon várjuk a napot, ugyanis az egyik nagy plusz, amivel készülünk az az első közös dalunk, amit ott fogunk először előadni. Rólunk fog szólni, a múltunkról, a jelenünkről és jövőnkről. Majd pár nappal később már a videóklipnek a premiere lesz, nagyon várjuk már.