Elkotyogták: ősszel kimondja az igent Szabó Ádám

Szabó Ádám és gyönyörű szerelme, Farkas Jennifer több mint fél éve alkotnak egy párt, ám ez idő alatt rendkívül felgyorsultak náluk az események. A nyilvánosság előtt ugyan csak november közepén vállalták fel kapcsolatukat, decemberben viszont már szerelme kezét is megkérte a virtuóz harmonikás.

Ősszel veszi el barátnőjét a harmonikás Fotó: Pusztai Sándor

A zenében is egymásra találtak

Azóta egyre több közös dallal is megörvendeztetik követőiket: Jennifer ugyanis, amióta Ádám oldalbordájaként él, énekesi karrierbe kezdett,. Párja mellett próbál kibontakozni. Közös formációt is alkottak, így az elmúlt időszakban Push the Jade néven koncerteznek ketten. A szerelmesek óriási harmóniában élnek és alkotnak együtt, mi több, úgy tűnik, nemsokára a boldogító igent is kimondják. A minap ugyanis, egy közeli ismerősük véletlenül elkotyogta, hogy Ádámék nemsokára szintet lépnek hivatalosan is kapcsolatukban.

Hamarosan kondul a nagyharang?

Úgy tudom, hogy már a meghívókat is osztogatják az esküvőre, ami szeptemberben lesz!

– szólta el magát a közeli barát, aki szerint a párocska nagy szervezésben van a közeli ceremóniával kapcsolatban.

Szabó Ádám és kedvese egyébként igyekeznek a sajtót kizárni magánéletükből, védik, óvják szerelmüket. Így lehet, hogy eddig nem is szólaltak meg kapcsolatukról, de nemrégiben a Tények Plusz stábjával kivételt tettek, együtt álltak kamerák elé, ekkor leplezték le, hogy mire készülnek.

Tényleg, ha már így révbe értünk mindketten és egymás mellett ennyire boldogok vagyunk akkor miért ne csinálnánk most? Nincs értelme várni semmire, az élet is rövid, mi meg egyszerűen nem akarjuk húzni egymás idegeit

– mondták akkor boldog egyetértésben Ádámék, kapcsolatuk már kiállta az idő próbáját, hiszen általános iskolás korukra datálódik az ismeretségük.

Bővült a család is

A minap egy régi álmuk is vált valóra, újabb taggal bővült a kis családjuk: egy szőrös kisbaba érkezett hozzájuk, már most imádják egymást! Az örömhírt közösségi oldalán jelentette be a büszke „apuka”, s bejegyzésében a kisbaba nevét is elárulta.

Új családtag! Pisztácia

– írta a boldog gazdi, aki mostantól szerelmével neveli és tanítgatja majd a cuki tacskót. Már most igazán szép családot alkot Szabó Ádám és Jennifer, akiket szerettünk volna megkérdezni a hírrel kapcsolatban, azonban ezidáig nem értük el őket.