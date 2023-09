Rémálomba torkollott a pihenés, szörnyű támadás érte vidéken Tóth Andiékat

Vidéki pihenésnek indult, de rémálom lett belőle... Tóth Andi az édesanyjával és Bailey nevű kutyájával szeretett volna kikapcsolódni, ám mikor sétálni vitték a jószágot, egy másik eb megtámadta őket. Az agresszív állat azonnal nekiesett az énekesnő kedvencének, a nyakánál fogva kezdte rángatni... Eközben a rémült gazdi minden követ megmozgatott, hogy megmentse Bailey-t, ami nagy nehézségek árán sikerült is.

Tóth Andit és kutyáját megtámadták. (Fotó: Nagy Zoltán)

A történtekről Andi az Instagram-oldalán számolt be egy videóban, s megmutatta azt is, hogy van most a kutyája. Mondandójában még kiemelte, hogy bár a rottweilereket sokan agresszíveknek tartják, ők korántsem azok... Ez látszik Bailey példáján is, akivel rendszeresen tréningezik a gazdája. Egészen kölyök kora óta járnak oktatásra, nemrég pedig az őrző-védő tanfolyamot is elkezdték.

– Na, ha már ennyire mindenki utálja a rotikat, és mindenki azon van, hogy milyen félelmetesek és agresszívak, akkor elmondanám, hogy kint voltunk ma a mezőn Bailey-vel és egy póráz nélküli husky megtámadta.

Konkrétan szétkapta. Alig tudtuk leszedni róla és széttépte a nyakát. Én kihordtam egy stroke-ot és ő most nagyon meg van ijedve.

– tette hozzá az énekesnő, aki az eset után egyből felhívta a kutyatrénerét, hogy segítséget kérjen tőle. A Ripost információi szerint Andit nagyon megviselték a történtek, azonban kiképzőjével hamarosan belevetik magukat a munkába, hogy ha véletlenül ismét ilyen szituációba kerülnek, akkor tudjanak gyorsan reagálni.