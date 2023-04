Veszélyben a biztonsága: Kemény kiképzésre jár Tóth Andi

Tóth Andi neve az utóbbi időben sűrűn merült fel a sajtóban, hol a szakításáról szóltak a hírek, hol pedig a Sztárban Sztár miatt kapott hideget-meleget. Utóbbi okozhatott néhány álmatlan éjszakát neki, hiszen még a döntő előtt nyíltan vállalta a véleményét, amivel sok rajongójánál elvágta magát. Bár úgy tűnhet, ez cseppet sem zavarja őt, az egyik ismerőse szerint nagyon nehéz napokat él meg.

Tóth Andi biztonsága kutyájától függ majd, Bailey hamarosan őrző-védő vizsgát tesz Fotó: Instagram

Cafatokra szedik a kommentelők

Azt hihettük volna, hogy a Sztárban Sztár műsora után Andi is fellélegezhet, ám a kommentelők még most sem hagyják békén a csinos énekesnőt. Rengeteg bántást kap az interneten, szinte már cafatokra szedik, bármit is csinál... Egyesek gonosznak nevezik, de akad olyan is, aki keményebb szavakkal illette őt.

Andika. Sajnos a belső gonosz, beteg éned kiül az arcodra és a viselkedésedre is. Sosem leszel szerethető művész, mert hiányzik belőled az alázat és a szív. Egy beteg, féltékeny, toxikus celeb vagy, semmi más

– olvasható az énekesnő egyik fotója alatt, ám ez csak egy volt a sok közül...

– Nagyon sok gonoszság és rafinéria van benned, Andi.

– Te egy ikon lehettél volna ekkora tehetséggel, de elcseszted, borzasztó, amit kommunikálsz, túl nagy az egód, kicsit több alázat, és talán nem süllyedsz el... – fakadt ki egy elkeseredett rajongó, azonban Andi egyelőre egyik kommentre sem reagált. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne látná őket...

Kutyája fogja megvédeni Andit

Úgy tudjuk, hogy a 24 éves hírességnek szinte nincs egyetlen nyugodt napja sem a fenyegető és zaklató üzenetek, illetve hozzászólások miatt. Egyelőre "csak" az interneten ostromolják őt, azonban Andi ismerőse szerint ez a helyzet könnyen elfajulhat... Ám úgy tűnik, az énekesnő erre az esetre is felkészült.

– Andinak nincsenek könnyű napjai, rengeteg fenyegető üzenetet kap... Folyamatosan bántják a Sztárban Sztár és Marics Peti miatt is, de van, aki még a visszavonulásával is piszkálja. Valljuk be, ez egy idő után elviselhetetlen és félelmetes is egyben. Főleg egy fiatal lánynak, aki saját maga is bevallotta, hogy nincs túl jól lelkileg... – kezdte a Borsnak az énekesnő egyik ismerőse, aki azt is elárulta: kutyája fog gondoskodni Andi biztonságáról.

Naponta kapja a fenyegetéseket, ezért kell valaki, aki megvédi őt. Úgy tudom, hogy a kutyáját hamarosan ki fogják képezni arra, hogy bármilyen szituációban megvédje őt. Akár egy támadóval szemben is...

– tette hozzá az informátor.

A rottweiler egyébként született harci eb, erőskezű ember kell mellé, aki tudja irányítani. Nem egyszerű eset, már kölyök korában el kell kezdeni vele a foglalkozást, meg kell tanítani neki, hogyan fékezze erejét és kövesse gazdija utasításait. Lapunk értesülése szerint Andi még Petivel együtt kereste fel az ország egyik legelismertebb kutyatrénerét, hogy segítse őket a négylábú kiképzésben, így kijelenthetjük, hogy az énekesnő abszolút felelős gazdiként viselkedik.