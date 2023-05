„Szerintem téged ez a kutyus fog megmenteni” – Hatalmasra nőtt Tóth Andi rottweilere

Még együtt volt Tóth Andi és Marics Peti, amikor a kutyavállalás mellett döntöttek és megérkezett életükbe Bailey. A cuki kölyökkutya, mint később kiderült, az énekesnő álma volt.

A kölyökből azóta hatalmas kutya lett / Fotó: Instagram



Hatalmasra nőtt Tóth Andi kutyája

Amikor a ValMar sztárja elköltözött, nem volt kérdés, hogy Andi marad abban a budai kertes házban, ahová a Sztárban Sztár idei évada előtt költöztek. Bailey azóta is hű társa az egyedül maradt énekesnőnek, aki nem is titkolja: kutyája most a barátja, a szerelme, aki megnevetteti, és az,akivel minden idejét együtt tölti.

A kutya az ember legjobb barátja. Andinak is rengeteget jelent kedvence feltétel nélküli szeretete. Az Insta-sztorikban megmutatta azt is, hogy estéi is kutyájával telnek, amit nem cserélné le semmire és senkire.

A követői szerint a rottweiler nem csak a lelkére van jó hatással, de teljesen kivirult és kipihent lett, ami a sok közös kirándulásnak is köszönhető. Legújabb videójuk felrobbantotta a netet, pár óra alatt közel 50 ezer lájkot kapott. A felvételen jól látszik, hogy Bailey bizony már nem kölyök, hanem egy hatalmas, majdnem felnőtt kutya.

- Szerintem téged ez a kutyus fog megmenteni - írta az egyik kommentelő.

- Végre tényleg boldognak, kiegyensúlyozottnak tűnsz - tette hozzá egy másik.

- Tényleg igaz, hogy a kutya jót tesz az ember lelkének - osztotta meg véleményét Andi rajongója.

- Csodálatosak vagytok együtt és Bailey egy csodakutya, ahogy te egy csodacsaj vagy – áradoztak a kommentelők.

Trénerhez járnak

Magyarország egyik legismertebb trénere jár Tóth Andihoz és kutyájához, aki mostanra nagyon jól nevelt lett. De az énekesnő nem elégszik meg ennyivel, szeretné továbbképezni Bailey-t.