Opitz Barbi párja megtörte a csendet, kitálalt a teljes igazságról

Nehéz követni, hogy Opitz Barbi és Serleg Albert épp egy párt alkot-e vagy sem. Szakításaikat és összeborulásaikat rendre nyilvánossá is teszik a közösségi oldalaikon. A jelek szerint úgy fest, most jóban vannak.

Romantikus videót osztott meg Opitz Barbi

A zenei babérokra vágyó Albert ugyanis szerdán ünnepelte huszadik születésnapját, erről pedig Barbi nem feledkezett meg: éjszaka romantikus videómontázst osztott meg a TikTok-ján. Képek és videórészletek, amin rendre ölelkeznek, csókolóznak vagy épp táncolnak.

– Isten éltessen sokáig drága Szerelmem erőben, egészségben, boldogságban, szeretetben! Boldog szülinapot – írta az „ajándékhoz” Barbi. A videónál rengeteg rajongó – főleg fiatal lány – kívánta a legjobbakat a zenei pályára vágyó fiúnak, ugyanakkor sokan nem értik, hogy most miért szent a béke újra a párnál.

Albert reagált a szakításaikra

A Bors elérte telefonon Albertet, aki arról mesélt, mivel lepte meg a videón kívül őt Barbi, és hogy mit szól a kapcsolatukat firtató cikkekhez.

− Szerdán lettem húszéves, elég kerek szám, de nem volt olyan nagy ünneplés, csak összeültünk a családommal. Hétvégén azért majd Barbival és a barátaimmal bulizunk egy jót − árulta el Albert, majd hozzátette: − Nagyon jól esett látni a videót, amit Barbi készített nekem. De nem ez minden, amivel készült. Még van egy meglepetés, amit az internetről rendelt, és sajnos még nem érkezett meg. Viszont egy tárgyi ajándékot kaptam még tőle: egy akváriumot! Egyszer említettem neki, hogy szeretnék halakat, és emlékezett rá! Gömbhalakat szeretnék majd bele. Aztán meglátjuk, meddig tartanak ki. Gyerekkoromból nincs túl kellemes emlékem a halakkal. Van egy hatéves öcsém: magamból kiindulva biztosan belenyúlkálna az akváriumba... − idézte fel nevetve Albert, aki arról is szót ejtett, hogy mit szólnak Barbival ahhoz, hogy mostanában sok cikk lát napvilágot a kapcsolatukról.

− Sok negatív körülmény ért minket, ha boldogok vagyunk, akkor is bántást kapunk − véli a fiatal fiú, aki elárulta, miért jelenik meg újra és újra a szakításuk híre.

Barbi hirtelen haragból néha kiír ezt-azt, de sosem gondolja komolyan a szakítást. Kissé forróvérű

− tette hozzá Albert mosolyogva.

„A színfalak mögött komoly munkában vagyunk”

− Inkább én vagyok, aki olvassa a híreket és kommenteket, Barbinak csak néha megmutatok pár cikket. Olyankor ő is mérges lesz, főleg ha a karrierjéről vonnak le következtetéseket. A színfalak mögött komoly munkában vagyunk. Egy albumnyi dal gyűlt már össze, van, amit közösen éneklünk majd. Sok dalszöveget írtam Barbinak, és saját számokon is dolgozom, meglepetés közreműködők is lesznek. Remélem, év végéig megjelenhetnek a számaim, most épp producert keresek − tette hozzá a fiatal énekes, akit imádnak TikTok-on: 93 ezer fős követőtábora van, és − jobbára mások dalaira tátogós − videóit több tízezren nézték meg.