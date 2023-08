Tovább gyűrűzik a balhé! Legjobb barátja is aggódik Opitz Barbiért

Opitz Barbi neve az utóbbi hetekben egyre balhésabb ügyekkel kapcsolatban merült fel a bulvárhírekben. A legfrissebb és forróbb témát mindenképpen a szerelme és szülei összefeszülése szolgáltatja. Míg korábban Barbi apukája TikTok videók hadában szidta lánya udvarlóját, addig vasárnap este a lány albérletében óriási balhé volt. A lakók elmesélése szerint a dulakodásig fajult vita hevében egy pár pillanatra mintha kést is láttak volna előkerülni...

Névtelen barát szidta Barbit

Az egyre zűrösebbé váló ügyről most Barbi legjobb barátja, VV Greg, azaz a magyar Ken baba is kitálalt! Barbi botrányairól ugyanis sokaknak megvan a véleménye, ám a legtöbben magukban tartják azt. Nem úgy, mint az énekesnő egy állítólagos barátja, aki egy internetes portálnak arról nyilatkozott, neve elhallgatását kérve, hogy lát összefüggést Barbi újabb és újabb botrányai és az aktuális dalpremierjei között. Szerinte figyelemfelkeltésből generálja a felhajtást maga körül, hogy ezáltal nagyobb megtekintést érjen el.

Greg ezt már nem hagyta szó nélkül!

Az egykori valóságshow-szereplő ezt olvasva döntött úgy, hogy ő is felszólal, és megvédi barátnőjét. Közösségi oldalán reagált.

Opitz Barbi jó barátja, Greg is megszólalt a balhék után. (Fotó: Bors)

− Fejezzétek már be, b*szki! A lóf*sznak is van vége! Barbi pont nem az az előadó, aki rászorul a kamubalhékra, hogy legyen nézettsége, hallgatósága, koncertje, stb! Legkönnyebb a neve elhallgatását kérő ismerős szöveg mögé bújni, mert akkor azt hiszitek, bármit megírhattok? Tudjátok… bár kamu lenne, mindenki nyugodtabb lenne… – jelentette ki Greg, aki zárásként szomorú emotikonokat biggyesztett mondandójához. Megfogalmazásából, miszerint: „mindenki nyugodtabb lenne”, leszűrhető, hogy őt is személyesen érinti a számára kedves barát ellen irányuló támadás. De soraiból az is kiolvasható, hogy továbbra is kiáll Barbi mellett, és mélységesen elszomorítják a napokban történtek.

Korábban is kiállt már Barbi mellett

Nem ez az első eset, hogy Greg szót emel Barbi mellett. 2022 karácsonyán is Barbi és Albert viharos kapcsolata volt az egyik legforróbb téma. Az énekesnő családja ugyanis állította, a fiú elrabolta és bántalmazta lányukat. A magyar Ken baba ebben az ügyben is teljes vállszélességgel Barbi mellett állt, akkor a Borsnak ezt mondta:

Maximálisan támogatom őt mindenben. A szüleit nem ismerem személyesen, de Barbival napi szintű kapcsolatban vagyok. Nekem ő nagyon fontos és az a lényeg, hogy jól érezze magát. Én azt látom rajta, hogy Barbi jól érzi magát vele és tényleg boldog!

Egy év, számtalan szakítás

Barbi és a szintén énekesi karrierre vágyó Serleg Albert csupán egy éve alkot egy párt, kapcsolatuk már túl van jó néhány válságon. Időről időre a szakításukra utaló jelek tűnnek fel: hol egyikük, hol másikuk közösségi oldalán. A szakítás azonban eddig sosem bizonyult véglegesnek. Csiki-csukijukat az énekes szülei sem nézik jó szemmel. Az még kérdés, hogy a mindkét fél részéről felismerhető passzív-agresszív viselkedés hová gyűrűzik tovább.