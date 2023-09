Új fejezet a szappanoperában: Opitz Barbi ismét szakított a szerelmével

Derült égből villámcsapásként érkezett Opitz Barbara péntek délutáni bejelentése, mely szerint egyszer és mindenkorra lezárta a kapcsolatát kedvesével, Serleg Alberttel.

Vajon ez a szakítás már végleges? – Fotó: Nagy Zoltán

A szakítás tényét ennek ellenére érdemes némi fenntartással kezelni, mert az énekesnő és Albert románca eddig leginkább egy érzelmi hullámvasútra hasonlított, többször is szétmentek, majd valahogy mégis visszataláltak egymáshoz.

– Hivatalosan is lezártam Serleg Alberttel a "kapcsolatunkat"

– írta Barbi a 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében, igaz, azóta letörölte a bejegyzést.

Egy szemfüles netező viszont lementette a képet, ami azonnal felkerült a Reddit nevű közösségi oldalra.

Balhé balhé hátán

Barbi és Albert kapcsolata igencsak viharos volt, legutóbb a Bors számolt be elsőként arról, hogy vasárnap este óriási balhé tört ki az énekesnő hetedik kerületi lakásában. Az énekesnő édesanyja egészen váratlanul felbukkant a körfolyosós házban, majd berontott Barbi albérletébe, ahol azonnal ordítozni kezdtek. A hölgy haragja a lánya párjára, Serleg Albertre koncentrálódott, veszekedni kezdett fiatal férfivel, akinek neki is ment, sőt, a szemtanúk szerint egy kés is előkerült. A rendőrség nyomozást indított az ügyben, Barbi édesanyját már ki is hallgatták, ám hogy mi lesz az ügy vége, az egyelőre rejtély.

Az viszont biztos, hogy korábban az énekesnő apja is kiakadt Albertre, egészen pontosan a neten fenyegetőzött, ám Barbi akkor még kiállt a szerelme mellett.

Vajon azóta mi történhetett? És ha Barbi valóban kimondta, hogy vége, akkor miért törölte le nem sokkal később a bejegyzését?