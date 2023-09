"Most sem szórom a pénzt" – saját lábra állt Kökény Dani

A tehetségkutatók adta lehetőség egy lépcsőfok lehet, ha valaki tud élni az ott szerzett ismeretséggel. A tavalyi Sztárban sztár leszek! első helyezettjének nem csak a győzelmet adta meg a műsor, hanem mindazt, amire mindig is vágyott: a sikert. Kökény Danit egy évvel ezelőtt ismerte meg az ország, tehetsége nem csak a mestereket, de a nézőket is lenyűgözte. A tizennyolc éves énekessel azóta teljesen megfordult a világ, a Borsnak árulta el, milyen változások álltak be az életében.

– Folyamatosan dolgozom, készül a lemezem is. Persze nem hanyagolom el a rajongóimat sem, mert hamarosan újabb szerzeményekkel rukkolok elő – kezdte a fiatal énekes. – Hála Istennek a nyáron rengeteg felkérésem volt, jártam az országot, nagyon sok helyen találkozhatott velem a közönség.

Elkezdődött a suli is, most kezdtem meg a 12. osztályt, jövő májusban fogok érettségizni.

– Mint ahogy a Sztárban sztár leszek! alatt is, ezen az évfolyamon is csak a vizsgákra jártok majd be, magántanulóként folytattam a tanulmányaimat – mondta a Borsnak.

Magántanulóként folytatta tanulmányait. (Fotó: Nagy Zoltán)

Nagyszüleit is támogatja

Kökény Dani a Sztárban Sztár leszek! főnyereményével milliomosként kezdhette meg felnőtt életét. Hatalmas öröm és előrelépés számára, hiszen sosem csinált titkot abból, hogy családjával régóta anyagi gondokkal küzd. Az énekes a verseny alatt átmeneti szálláson élt nagyszüleivel, ugyanis tavaly nyáron kilakoltatták őket. A fiú győzelme reményt hozott, és a nehézségeket maga mögött hagyva újra kezdte az életét.

– Az volt az elsődleges célom a műsor után, hogy a családi körülményeket rendezni tudjam. Most már minden rendben van. A másik vágyamat is teljesítettem, kialakítottam magamnak egy kis stúdiót, ahol egyedül is tudok dolgozni, hogy ne zavarjon senki. A nyereményem egy részét erre fordítottam.

Időközben saját lábra álltam, a nagymamám és a nagypapám külön élnek, de továbbra is nagyon szoros a kapcsolatunk.

– Közel lakunk egymáshoz, mondhatni minden nap találkozunk. Fontos volt számomra, hogy önálló, anyagilag stabil életet éljek. Most sem szórom a pénzt, és nem élek nagylábon. Megpróbáltam minden szituációt jól kezelni, sokan figyelmeztettek, nehogy elszálljak, és úgy érzem, ez sikerült is. Arra is ügyeltem, hogy a nyereményemet ne „herdáljam” el, amit gyorsan meg kellett oldani, megcsináltam. A nagyszüleimet is támogatom mindenben – árulta el a fiatal énekes.

Dani egyre népszerűbb a lányok körében. (Fotó: Nagy Zoltán)

Nyitott a szerelemre

Dani a műsor idején is igen népszerű volt a lányok körében. Ez most sincs másképp, lányok ezrei rajonganak érte. Gyakran hangoztatta, hogy a szerelem nem fér bele az életébe, azonban ez időközben változott...

– Korábban teljesen elzárkóztam az ismerkedéstől, csak a céljaimra akartam koncentrálni.

Jelenleg is ez az elsődleges az életemben, viszont nyitott vagyok egy kapcsolatra.

– Találkozgattam már pár lánnyal, és próbálom a munka mellett élni az életemet, de egyelőre nem alakult ki semmi komoly. Ismerkedem, de bevallom, egyáltalán nem könnyű. Fura lehet, hogy 18 évesen ezt mondom, de nehéz kiszűrni, hogy tényleg egy lány azért kedvel, aki vagyok, vagy csak az ismertségem vonzó számára – mondta a fiatal énekes.

A Sztárban sztár leszek! hozta meg számára a sikert. (Fotó: Szabolcs László)

Újra éli az egy évvel ezelőtt történteket

Szeptember 3-án elstartolt a Sztárban sztár leszek! negyedik évada. Pont egy évvel ezelőtt ő is azon a színpadon állt, ahol most újabb versenyzők mutatják meg tehetségüket.

– Felvillannak azok a pillanatok, amiket ott éltem át. A műsor számomra örök élmény marad, az életem egyik legfontosabb időszaka, hiszen a karrierem is ezáltal indult el. Amennyire az időm engedi követem, de azt már most látom, hogy idén is nagyon sok tehetség jelentkezett a műsorba – mondta érdeklődésünkre.