Kökény Dani a nagymamájának és a rajongóinak tett ígéretét is betartotta - Videó

Kökény Dani beváltotta ígéretét: családját segítette a megnyert milliókból.

Új dallal jelentkezett a fiatal énekes Fotó: TV2

A Sztárban sztár leszek! győztesével óriásit fordult a világ az elmúlt hónapokban. A Tények riportja szerint édesanyja, aki még kisgyermekként mondott le róla, a műsor közben és után is felkereste őt. Dani elmondta, hogy nem neheztel rá, de még a mai napig is nagymamája ad neki erőt a mindennapokhoz.

Nagy összegről beszélünk, 10 millió forint volt a nyeremény, ami szinte elképesztő számomra felfogni, hogy ekkora összeget nyertem. Mindenféleképpen a családdal fogjuk közösen mérlegelni, hogy ez az összeg hogy fog a legjobban a célunkra válni

- mondta a fiatal énekes.

Emellett az is kiderült, hogy egy másik ígéretét is betartotta, hiszen nemcsak nagymamájának tett ígéretet, hanem a rajongóknak is. Az énekes ugyanis pár hónapja kijelentette, hogy róluk is gondoskodik majd, méghozzá úgy, hogy igyekszik minél több dallal meglepni őket. Ehhez híven Kökény Dani új dala most debütált, melyben egy igazi magyar legenda előtt is tiszteleg, ugyanis Somló Tamás egyik ikonikus slágerét bújtatta új köntösbe.