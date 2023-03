Kökény Dani elárulta, mit vett a TV2-től kapott 10 millió forintból

Ahogy arról korábban a Ripost beszámolt, Kökény Dani februárban megkapta a Sztárban Sztár leszek! főnyereményét és milliomosként kezdhette el felnőtt életét. Ez hatalmas öröm lehetett számára, hiszen Dani és családja régóta anyagi gondokkal küzd. Az énekes a verseny alatt átmeneti szálláson élt nagyszüleivel, ugyanis tavaly nyáron kilakoltatták őket. A fiú győzelme reményt hozott.

Kökény Daninak kis ideig várnia kellett a nyereményére Fotó: YouTube

A fiatal zenésznek fontos a családja támogatása, szeretne mindent megadni, meghálálni, amit gyerekként kapott, hiszen édesanyja lemondott róla, csak a nagyszüleire számíthatott. Dani a Borsnak elmondta, hogyan alakult az élete a finálé óta, ahogy azt is elárulta, mire költött először a főnyereményből.

A családom hosszú távú lakhatását szeretném megoldani, ami már folyamatban van, de még nem szeretnék róla részletesen beszélni. Fontos, hogy támogatni tudjam őket és mindennap gondoskodjam róluk. Emellett nagy célom volt, hogy ha majd egyszer megtehetem, vegyek egy stúdiószettet, amivel itthon is tudok stúdiózgatni és dalokat írni. Ez a vágyam most megvalósult

– árulta el az énekes, aki saját dalokat komponál és dalszöveget is ír. A napokban jelent meg az első saját száma, Hazatér címmel, aminek igazán mély üzenete van.

– Ez a dal arról szól, hogy hiába nyertem meg egy ilyen színvonalas műsort, hiába nyertem meg a főnyereményt, én akkor is ugyanaz az ember vagyok, aki voltam. Ugyanaz az értékrendem és a céljaim sem változtak. A dalaimon keresztül szeretnék kommunikálni az emberekkel – árulta el Dani, akinek egyre több fellépése van. Sőt, már a nyárra is akadnak felkérései, így nem csak a nyereményből, de a saját bevételéből is egyre inkább képes fenntartani magát. Persze az iskolát sem hanyagolja, vizsgázni bejár és nemsokára az érettségiét is megszerzi Kökény Dani.