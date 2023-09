Korda György: "Még nem érezzük befejezettnek az életművünket!"

Hajnali háromkor értek haza egy koncertről, ezért délelőtt 11-kor még igencsak álmos Korda György. Nem is lehet őt délnél előbb zavarni, hiszen muszáj kipihennie magát. A délelőttökön ezért Balázs Klári a telefonügyeletes, ha bárki keresi őket, vele lehet tárgyalni, most mégis Gyuri bácsi kapja fel a csengetésünkre a készüléket, és kissé nyúzott hangon ezzel kezdi:

Minden évben azt ígérjük, hogy jövőre óvatosabbak leszünk, kevesebb koncert lesz és több pihenés, valahogy ez sosem jön össze.

A házaspár karrierje – nem kérdés – a második virágzását éli, fesztiválok nagyszínpados fellépői, teltházas koncertek garmada van mögöttük, csak idén nyáron. A pihenéssel kapcsolatban csak elképzeléseik vannak, bár azt is tudni kell, hogy Balázs Klári nagyon szigorúan fogja Gyurit, mindent megtesz annak érdekében, hogy a népszerű énekes minél tovább élhessen erőben és egészségben. A jó kondira szüksége is van, hiszen bár az év végén tényleg kevesebb fellépésük lesz, jövőre életük nagy bulija vár rájuk: az Arénában lépnek fel a Korda 85 névre keresztelt nagykoncertjükkel.

Korda György és Balázs Klári életük legnagyobb dobására készülnek Fotó: Móricz István

Fogyással készül a nagykoncertre Korda György

A fellépés különlegesnek ígérkezik. Már folynak a megbeszélések azzal kapcsolatban, hogy milyen koreográfiák lesznek, a kivetítőkön mit lát majd a közönség, illetve arról is, hogy melyik dalok csendüljenek fel. Van miből választani, Korda György 66 éve van a pályán, ezalatt az idő alatt több, mint 500 dalt énekelt, amiből legalább 100 láger. Brutális számok ezek, Magyarországon nincs is még egy előadó, aki ilyen statisztikával rendelkezik. Sőt olyan sincs, aki 85 évesen nagykoncertet ad... Gyuri bácsi azonban egy külön kategória, minden szempontból, tehát meg sem szabad lepődni azon, hogy a napjai nagy részét még most is a tervezés teszi ki.

A koncertre készülődés egyik sarkalatos pontja, hogy le szeretnék fogyni 4-5 kilót

– mondja a telefonba.

Nem azért, mert kövérnek érzem magam, 90 kiló vagyok, egyszerűen úgy gondolom, hogy a koncerten könnyebben viselem magam, ha újra annyi kiló lennék, mint 25 évesen.

Klárika ezen a mondaton felnevet, és azonnal átveszi a szót:

– Ugyan Gyuri! Miért akarnál te annyi kiló lenni, mint 25 évesen? Ne is reménykedj! Egyébként meg így vagy a legszebb, ahogy most látlak, szóval felejtsd el a szigorú diétát! Legfeljebb az lesz, hogy ugyanazt fogjuk enni, mint eddig, csak az adagok lesznek kicsit kevesebbek, úgy jó neked?

A házaspár évődését is élvezet hallgatni Fotó: Fehér Gábor

Korda György egyetért a témában Klárival, így visszaterelhetjük a beszélgetést abba a mederbe, ahonnan elindultunk: Úgy érzik, hogy a karrierjük csúcspontja lesz az Aréna koncert?

Érdekes kérdés, hiszen a fesztiválokon 20-30 ezer ember előtt léptünk fel, vagyis nézőszámban nem múlja ezt felül a Papp László Budapest Sportaréna, ami 12.500 főt képes befogadni. Érzelmileg viszont mindenképpen életünk legnagyobb koncertje lesz. Az Arénában színpadra állni rangot jelent

– mondta Balázs Klári, aki ismét átadta a szót Korda Györgynek, akitől arról érdeklődtünk, hogy miért nem életműkoncertként hirdették meg a bulit.

– Mert... – és itt elcsendesedett a mindig beszédes énekes.

Mert nem érezzük még befejezettnek az életművünket. Azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy életműkoncertet ad, az befejezett valamit, az lezárta, kész, vége. Ez volt az életműve.

Mi viszont Klárival úgy érezzük, hogy még a jövő évi koncertünk után is lesz mit mondanunk a közönségüknek, lesznek még újragondolt régi dalok, vagy akár újak is. Azok is az életművünkhöz tartoznak majd. Ezért mondom, hogy még nincs vége.

42 éve házasok, de még mindig meg van köztük a tűz Fotó: Bors

A beszélgetés ezen pontján Korda György hallhatóan elgondolkodik az elmúláson, majd váratlanul ezt mondja:

Tudják, hogy mikor mondom azt, hogy be lesz fejezve az életművünk? Akkor, ha a Liszt Ferenc reptér valamelyik terminálján áll egy pad, azon pedig két viaszbábú. Klári és én. Akkor megtörtént velünk tényleg minden, ami megtörténhetett.

A Bors információi szerint a Korda György, Balázs Klári emlékpad ötletét már elfogadta a reptér vezetősége, sőt, a tervezések is megkezdődtek, vagyis Gyuri bácsi vágya nem egy elérhetetlen álom, hanem maga a valóság.