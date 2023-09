Kiderült a titok: ezért imádják a fiatalok is Balázs Klárit és Korda Györgyöt

Az egész ország szívébe belopta magát Balázs Klári és Korda György: a mai napig állandó fellépői a fesztiváloknak, de nemrégiben egy egyetemi bulin is felléptek, hatalmas ováció közepette. Mindez azt bizonyítja, hogy 60 éves tapasztalattal a hátuk mögött, a fiatal, huszonéves korosztályt is sikeresen meghódították.

Korda György és Balázs Klári. Fotó: Szabolcs László

Hatalmas tömeg skandálta az énekes házaspár nevét az egyetemi bulin a Tények Plusz riportja szerint. Az ifjú közönség "Imádlak Gyuri bácsi & Klárika!" feliratú táblákkal köszöntette a fellépőket, a Budapesti Műszaki Egyetem fesztiválján. A szemtelenül fiatal korosztály körében már egyenesen etalonnak számít a Korda házaspár neve, akiknek szintén hatalmas élményt jelent egy másik generáció tagjai előtt színpadra lépni.

Nekem egy másfajta életérzést adott, koncertéletérzést, ez a fiatalokkal való találkozás. Mert nincs az az érzés bennem, hogy közönség, művész, hanem amikor fellépek a színpadra, úgy érzem, hogy hazajöttem, ott vannak a gyerekeim

- fogalmazta meg érzelmesen Korda György.

De mi lehet a Korda Gyuri és Balázs Klári siker titka? A közönséget is megkérdezték erről, aki erre azt felelték, hogy egyfelől csodálják azt, hogy ennyi idősen is még turnéznak, emellett, a kettejük közt annyi év után is hevesen lobogó szerelem sokak szívét megérinti. A retro életérzés sem számít egy utolsó szempontnak: a házaspárnak köszönhetően betekintést nyerhet a mai huszonéves korosztály abba, hogyan bulizhattak annak idején a szüleik, nagyszüleik.