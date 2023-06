Korda György: Úgy vagyok a kánikulával, mint egy idős versenyló

Az ikonikus duót otthonuk hűsében csíptük el pár szóra, hiszen bokros teendőik mellett kevés idejük jut a koncertek között bármi másra. Balázs Klári és Korda György az örökifjú házaspár, bizony a fiatalokat meghazudtoló energiával bírják a feszített tempót, és emellett óriási alázattal vannak a közöségük iránt. Ezt az is bizonyítja, hogy a kánikula ellenére sem jut eszükbe leadni a tőlük megszokott színpadi eleganciából.

A házaspár 43 éve mondott igent egymásnak. / Fotó: Szabolcs László

„Úgy vagyok a kánikulával, mint egy idős versenyló”

– Nagy kánikulában sem szakítunk az eleganciával. Ilyenkor is fontos, hogy elegánsan lépjek a mélyen tisztelt közönség elé, de ennek azért megvannak a maga nehézségei is. Minden esetben inget, zakót, és az esetek többségében még nyakkendőt is hordok. Egy másfél órás koncerten, amikor oda süt a színpadra a nap, gondolhatja...! – mesélt mégis lelkesen Korda György, aki korára szinte fittyet hányva, 45 állomásos turnéba vágott feleségével, Balázs Klárival. A bájos házaspár női tagja ezen a ponton magához vette a szót...

– Én Gyurihoz öltözőm, így nekem is nagyon elegánsban kell lennem, és ez nem mindig olyan kényelmes, de nem panaszkodunk, hiszen a közönség szeretetéért nagyon megéri! A kánikulában az én trükköm a sok víz, és az, hogy pamut ruhát viselek, amikor csak tehetem – szólt hozzá Klárika, majd férje, egy frappáns megjegyzéssel folytatta.

– Én úgy vagyok a kánikulával, mint egy idős versenyló, tudja. Tartalékolom az energiáim, csak lassan, lépésenként haladok – nevetett fel Gyuri bácsi.

Mindig nagyon elegánsan öltözködik a páros Fotó: Végh István

Víz, gyümölcs, kávé van a backstage-ben

Lapunk arra is kíváncsi volt hogy vajon a házaspárnak milyen catering igényei vannak a színpad mögött.

Csakis víz, és szezonális gyümölcs, amit kérünk, no meg egy kis kávé

– válaszolt egymás szavába vágva a páros, akik a minap ünnepelték 43. házassági évfordulójukat, és boldogabbak, mint valaha. Önmagában is hatalmas dolog, hogy ennyi ideig kitartottak egymás mellett, de még a színpadon is egymás támaszai lehetnek egy életen át.

– Az én 65 éves pályafutásom alatt, zömmel házasok voltunk Klárikával, és boldog vagyok mellette. Éppenséggel megünnepelni nem tudtuk még, mert sűrű napok vannak mögöttünk, de a napokban azért koccintunk majd az alakalomra – mesélte Korda György, aki feleségével együtt nemrég egy különleges felkérésnek is eleget tett.

– Készült egy nagyszerű dal a fiatal, és népszerű PIXA-val. Megkeresett bennünket ez a különleges fiatalember, aki a Fiatalság, bolondság című dalt hármunkra írta. Nagyon élveztük a közös munkát, és a dal minden szava igaz! – zárta nevetve a beszélgetést énekes, aki a nagy melegben ezt az együttműködést is egy hűsítő ajándéknak szánja a közönségnek.